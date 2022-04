Rosja jest trzecim eksporterem węgla na świecie. Teraz rzeka zamieni się w strumyk

W 2021 roku Rosja była największym eksporterem gazu ziemnego na świecie, drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej i kondensatu po Arabii Saudyjskiej oraz trzecim co do wielkości eksporterem węgla - po Indonezji i Australii.

Rosja zdołała wyeksportować przeszło połowę węgla wyprodukowanego przez ten kraj w 2021 roku. Rosyjski eksport węgla w 2021 roku wzrósł o 7 proc.

Chiny importowały prawie 25 proc., czyli 63 mln ton, natomiast Korea Południowa, Japonia i Tajwan łącznie stanowiły około 22 proc. rosyjskiego eksportu węgla. Niemcy, Holandia, Turcja i Polska łącznie sprowadziły 24 proc. całego rosyjskiego eksportu węgla w 2021 roku.

Węgiel energetyczny, do produkcji energii, stanowił około 90 proc. całości rosyjskiego eksportu węgla.

Mocnych sankcji na razie nie widać