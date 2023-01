Rosja ma poważny problem z węglem, także przez Polskę

Produkcja węgla w Rosji w ubiegłym roku wzrosła o 0,3 proc., eksport spadł zaś o 7 proc. - powiedział w środę wicepremier Aleksander Nowak podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem.

Oznacza to, ze w ubiegłym roku rosyjskie kopalnie opuściło 439,7 mln ton węgla (1,3 mln ton więcej niż w 2021 roku).

Dużo gorzej wyglądała sytuacja w eksporcie. Ten zmniejszył się bowiem o 7 proc. W 2021 roku wyniósł 223 mln ton, w roku ubiegłym około 207 mln ton.

Dla porównania w 2021 roku eksport wzrósł rok do roku o solidne 5,7 proc. Co więcej, widoczna jest dysproporcja pomiędzy pierwszym i drugim półroczem.

W pierwszym eksport węgla z Rosji utrzymał się na podobnym co przed rokiem poziomie. Jednak w drugim spadek eksportu był już dwucyfrowy.

Taka sytuacja to efekt sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję po jej lutowym ataku na Ukrainę.

O ile w pierwszym półroczu skutki sankcji były jeszcze prawie niewidoczne, to w drugim półroczu dały się już mocno we znaki. Z rosyjskiego węgla zrezygnowała także Polska, będąca jednym z większych europejskich odbiorców rosyjskiego surowca.

Dla rosyjskich producentów węgla utrata europejskiego rynku to poważny problem. Co prawda Moskwa próbuje kierować eksport węgla do Azji, ale panuje tam wysoka konkurencja. Drugim problemem jest niewydolność linii kolejowych i związany z tym problem z wywozem węgla na wschód.

Zdaniem ekspertów rosyjski eksport węgla może więc dalej spadać.