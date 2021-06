Rosja nie żegna węgla, bo to dla niej świetny biznes

W przypadku Rosji produkcja węgla ma mocno się powiększać. Moskwa spogląda w tym kontekście przede wszystkim na kraje azjatyckie. Przewidywana coraz większa chłonność tych rynków powoduje, że rosyjskie firmy zamierzają znacząco zwiększyć wydobycie. Zatem eksport węgla z tego kraju na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał i przeważał nad wysyłką na rynki europejskie.

Rynek jest zagwarantowany

I akcentuje: cóż z tego, że w umowie społecznej zapisano, że będzie w Polsce następować odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku...- Nie wiadomo, co się może tymczasem wydarzyć ani też kto akurat będzie w przyszłości u władzy - mówi Marian Kostempski. - Jeżeli nie zdołamy przestawić energetyki, to i tak będziemy bazować w dużej mierze na węglu...Rosja kontynuuje realizację strategicznego celu, jakim jest powiększenie eksportu węgla. Mają temu też służyć inwestycje infrastrukturalne w transporcie. Większość ropy i gazu jest obecnie eksportowana rurociągami, dlatego węgiel stał się najważniejszym towarem pod względem przepustowości kolei... Moskwa przymierza się m.in. do rozbudowy Kolei Transsyberyjskich.Rocznie z Rosji do Chin wywozi się dziś około 30 milionów ton węgla rocznie - a jest ple do sporego przyrostu tej puli. Indyjscy producenci stali też znacząco zamierzają zwiększyć import węgla koksowego z rosyjskich portów na Dalekim Wschodzie. Wietnam również jest dla Rosjan istotnym rynkiem zbytu (zwiększono tam zużycie rosyjskiego węgla wskutek uruchomienia kilku nowych elektrowni węglowych).Na międzynarodowym rynku węgla Rosja od lat pozostaje silnym graczem - jest w czołówce producentów oraz eksporterów węgla energetycznego na świecie, a jej pozycja będzie się dalej umacniać. Położenie geograficzne tego kraju na dwóch kontynentach dopomaga w eksporcie do odbiorców ulokowanych w Azji i w Europie. Tyle że wysyłka na rynki Unii Europejskiej w przyszłości zmaleje - z uwagi na politykę klimatyczną Unii.Węgiel w Rosji wydobywany jest w licznych zagłębiach węglowych, lecz wiodącą rolę odgrywa kilka z nich, w tym między innymi Zagłębia Kuźnieckie, Kańsko-Aczyńskie, Peczorskie, czy też Donieckie. Yi Kuźnieckie jest przy tym wiodącym producentem węgla koksowego w Rosji. Zagłębie Kańsko-Aczyńskie (wschodnia Syberia) ma zaś bogate zasoby węgla energetycznego.W Zagłębiu Peczorskim w północno-wschodniej części europejskiej Rosji wydobywa się przede wszystkim węgiel koksowy, a w Donieckim, prócz węgla koksowego, również węgiel energetyczny i antracyt. Węgiel - obok ropy i gazu - stanowi dla gospodarki Rosji cenne źródło dochodów i od wielu lat jest ważnym towarem eksportowym.Na rynek azjatycki węgiel z Rosji trafia głównie poprzez porty usytuowane na Dalekim Wschodzie, a do odbiorców z Europy Zachodniej poprzez porty się nad Bałtykiem i w północnej Rosji. Z kolei na południe Europy i Afryki Północnej węgiel transportowany jest poprzez porty z basenu Morza Czarnego i Azowskiego.- Przy czym taka lokalizacja złóż węgla przekłada się na to, że Rosję cechują jedne z największych odległości transportowych między zagłębiami węglowymi a portami morskimi - wskazuje prof. Krystian Probierz.Górnictwo rosyjskie ciągle się rozwija. Inwestuje się tam w nowoczesne, wysokowydajne maszyny i urządzenia.- Górnictwo w Rosji ma ku temu warunki, ponieważ jest prywatne - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - A poza tym... To górnictwo, któremu państwo pomaga, zwłaszcza przez subwencjonowanie transportu węgla.Nasz rozmówca zwraca też uwagę, że w rosyjskim wydaniu to sektor z praktycznie zagwarantowanym rynek, a zatem z łatwiejszym dostępem do środków na inwestycje.- Efektem jest to, że Rosja już obecnie przekroczyła wielkość wydobycia byłego Związku Radzieckiego. Zbliżać się będzie konsekwentnie do poziomu wydobycia USA, czyli około 680 mln ton węgla na rok. I co najważniejsze: to górnictwo bardzo nowoczesne, a przez to - wysokiej wydajności – mówi Markowski.I dopowiada, że rynek europejski dla węgla rosyjskiego nie ma prawie żadnego znaczenia...- Skala eksportu do Europy to ułamek potencjalnego eksportu do Chin, Indii czy Japonii. Rynek azjatycki stale się powiększa, zapotrzebowanie na węgiel na nim rośnie. A wobec faktu, iż gospodarka azjatycka, rosyjska i amerykańska nie ponakładała na siebie tak absurdalnych i spekulacyjnych uwarunkowań, jak na przykład ceny uprawnień do emisji CO2 obowiązujące w Unii Europejskiej, to oczywiste, że rynek rosyjski będzie stale rósł. Światowa produkcja węgla w roku przyszłym przekroczy 8 mld ton. - z istotnym udziałem rosyjskim - podsumowuje Jerzy Markowski.Zobacz także: Będziemy sobie pluć w brodę, że szybko odchodzimy od węgla