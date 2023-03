Rosja przekierowuje węgiel. Kupuje nawet Korea Południowa

Rosja przekierowuje eksport węglowodorów, w tym węgla, do regionu azjatyckiego w miarę nasilania się sankcji ze strony Zachodu.

W 2022 roku wydobyto około 8 mld 400 mln ton węgla.

W tym roku to wydobycie może być jeszcze wyższe.

Głównie w krajach Azji rośnie wydobycie tego surowca. W Chinach czy w Indiach w tydzień wydobywa się więcej węgla niż w Polsce w rok. Poza tym kraje Azji to istotny importer węgla, na czym korzysta Rosja.



Problemom górnictwa będzie poświęcona Debata Czas na węgiel? na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Na rynku węgla widoczne są przetasowania. Rosja przekierowuje eksport surowca i zamiast do Europy kieruje go przede wszystkim na azjatyckie rynki. Udało się jej zwiększyć dostawy węgla do Korei Południowej, wyprzedzając w tym zakresie Australię.

Najnowsze dane wskazują, że obecnie Korea Południowa importuje z Rosji około 2 mln ton węgla energetycznego miesięcznie i możliwe, że ten import będzie wzrastał. To oczywiście także zasługa atrakcyjnych cen, jakie rosyjscy producenci węgla oferują swoim odbiorcom z Azji.

Rosja pozostaje jednym z największych światowych producentów i eksporterów węgla z około 443 milionami ton całkowitej produkcji i 223 milionami ton rocznego eksportu. Rosyjscy producenci węgla cały czas spoglądają także na chłonny rynek chiński.

Rosyjski przemysł metalowo-wydobywczy będzie kontynuował reorientację na region azjatycki. Analitycy wskazują, że eksport surowców do regionu azjatyckiego będzie w najbliższych latach wzrastał rocznie nawet o 10-20 proc.

Kraje Unii Europejskiej zużywają rocznie około 150 milionów ton węgla. Polska wydobywa niewiele ponad 50 mln ton. I niebawem nasze kopalnie mogą zniknąć z mapy producentów węgla. Gdyby bowiem unijne przepisy w zakresie emisji metanu weszły w obecnym kształcie, oznaczałoby to szybką likwidację polskich kopalń.

Należy przypomnieć, że w proponowanym kształcie wprowadzają one normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla w 2027 roku, a 3 tony metanu na 1000 ton węgla w 2031 roku. Przykładowo kopalnie Polskiej Grupy Górniczej emitują więcej, bowiem średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Rozporządzenie w takim kształcie oznacza więc szybką likwidację rodzimych kopalń.

Popyt na węgiel nadal by u nas pozostał, natomiast bylibyśmy uzależnieni od dostaw z zewnątrz. A już w roku 2022 zaimportowaliśmy ponad 20 mln ton węgla. Realia kryzysu energetycznego oraz wpychanie coraz szerszych mas społecznych w szpony ubóstwa energetycznego nakazują bić na alarm.

- Energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku - podkreślił w rozmowie z WNP.PL prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ekspert ds. energetyki.

Wydobycie w polskich kopalniach spada, odbija się teraz czkawką zaniechanie inwestycji w poprzednich latach. Polskie górnictwo od lat się zwija. Ratujemy się importem surowca. W realiach wojny na Ukrainie ten import realizowany jest z różnych odległych destynacji.

Ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju

- Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe. Raczej ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - To będzie trudne w polskich realiach. Niestety będziemy się uzależniać dalej od importu węgla - przewiduje.

W świecie, poza UE, trend jest odwrotny - wydobycie węgla wzrasta. W 2022 roku wydobyto około 8 mld 400 mln ton węgla. W tym roku to wydobycie może być jeszcze wyższe. Przede wszystkim za sprawą krajów Azji.

W ubiegłym roku Chiny zatwierdziły budowę nowych elektrowni węglowych o łącznej mocy 106 GW. Z kolei wydobycie węgla w tym kraju osiągnęło poziom 4,5 mld ton rocznie. Chińczycy nie chcą być jak Europa, tylko w pierwszym rzędzie stawiają na rozwój gospodarki. Sprawy klimatu są tam na dalszym planie.

5 marca Narodowa Komisja Rozwoju i Reform, a zatem główny chiński organ planistyczny podkreślił zamiar rozwoju górnictwa i energetyki węglowej w rocznym raporcie przedstawianym Ogólnochińskiemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych, czyli tamtejszemu parlamentowi. „Wzmocnimy podstawową rolę węgla i podejmiemy uporządkowane działania w celu zwiększenia zaawansowanej produkcji węgla przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa” - zaznaczono w raporcie cytowanym przez Reutersa.

Do wzmocnienia krajowego sektora węglowego skłoniły władze w Pekinie ogromny wzrost cen energii i surowców energetycznych na świecie.

Poza tym energetyka odnawialna jest uzależniona od warunków pogodowych, zatem nie jest w stanie zapewnić stabilnych i nieprzerwanych dostaw energii chińskiej gospodarce. Władze w Pekinie chcą rozwijać sektor węglowy, aby móc zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego.

W 2022 roku władze w Pekinie zatwierdzały budowę 86 nowych elektrowni węglowych o łącznej mocy 106 GW. W stosunku do roku 2021 liczba pozwoleń na budowę nowych bloków węglowych wzrosła czterokrotnie. Chiny stawiają sześć razy więcej elektrowni zasilanych węglem niż wszystkie pozostałe kraje świata razem wzięte.

Osamotniona polityka klimatyczna UE nie ma sensu

Budowie nowych mocy wytwórczych elektrowni konwencjonalnych towarzyszy wzrost wydobycia węgla. Tylko w latach 2020-2022 produkcja tego surowca w Chinach wzrosła o ponad 800 mln ton rocznie, osiągając poziom 4,5 mld ton. Dla porównania polskie kopalnie wydobyły w ubiegłym roku niecałe 53 mln ton węgla.

Osamotniona polityka klimatyczna UE nie ma sensu. Nie ochroni ona klimatu, a tylko zrujnuje gospodarki krajów unijnych. W Chinach czy w Indiach w tydzień wydobywa się więcej węgla niż w Polsce w rok. Takie właśnie są realia.

Jeżeli walka z emisją dwutlenku węgla ma być realizowana poprzez likwidację kopalń, to jest to bez sensu. Mamy zasoby węgla, jest popyt na ten surowiec, a nie ma go skąd wziąć z uwagi na zbyt niskie wydobycie, więc jest on importowany z odległych kierunków. Nie jest to dla nas korzystne z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.