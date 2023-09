Rosja radzi sobie z eksportem węgla

Ministerstwo Energii Federacji Rosyjskiej prognozuje, że wolumen eksportu węgla z Rosji w 2023 roku nie zmieni się w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie około 220 mln ton.

Dostawy węgla z rosyjskich kopalń wspierane są bowiem przez wysoki popyt z regionu Azji i Pacyfiku.

W 2023 roku Rosja w dalszym ciągu zwiększać będzie eksport węgla do Chin i Azji Południowo-Wschodniej, w tym Indii, Wietnamu i Malezji. W ubiegłym roku, mimo spadku eksportu węgla z Rosji do 221 mln ton. (-2 mln ton, a zatem -1 proc. rok do roku), dostawy do Chin wzrosły o 26 proc. do 67,3 mln ton.

W maju tego roku SUEK ogłosił plany zwiększenia dostaw na chiński rynek. Według niektórych szacunków eksport węgla z Rosji do Chin może przekraczać 10 mln ton miesięcznie.

Oczekuje się przy tym, że produkcja węgla w Rosji w 2023 roku utrzyma się na poziomie z 2022 roku i wyniesie około 440 mln ton. W okresie styczeń-maj 2023 roku wydobycie osiągnęło poziom 182,5 mln ton - nastąpił wzrost o 1,4 proc. rok do roku.

Wpływ na wyniki eksportu w 2023 roku może mieć spadek cen węgla od początku 2023 roku. Jednakże w dalszym ciągu ceny te utrzymują się powyżej średniego poziomu z poprzednich lat.

Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie wskazywano, że Rosja myśli o zwiększonym eksporcie węgla na rynki azjatyckie. Wskazywano wówczas, że rosyjski eksport węgla na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał.