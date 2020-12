Rosja z Australią napędzą globalny wzrost produkcji złota

W nadchodzących latach zwiększeniu produkcji w kopalniach złota sprzyjać będzie wzrost cen tego kruszcu oraz fuzje między głównymi firmami wydobywczymi. Takie prognozy kreśli firma analityczna Fitch Solutions w swoim najnowszym raporcie branżowym. Fitch prognozuje, że globalna produkcja złota ulegnie zwiększeniu ze 106 mln uncji w 2020 r. do 134 mln uncji do 2029 r., co stanowi średni roczny wzrost o 2,5 proc.

Analitycy przewidują, że w latach 2020-2029 produkcja złota w Chinach pozostanie na mniej więcej stałym poziomie, przy średniej rocznej stopie wzrostu na poziomie 0,2 proc.

Z kolei australijski sektor złota w nadchodzących latach doświadczy umiarkowanego wzrostu produkcji.

Wzrost ten wspierany będzie przez rozpoczęcie dużych projektów wydobywczych, rosnące ceny złota oraz konkurencyjne koszty operacyjne.

Produkcja złota w Rosji się zwiększy