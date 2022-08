Rosja znalazła sposób na sankcje. Węgiel i ropa schodzą na pniu

Z danych opublikowanych w lipcu przez Generalną Administrację Celną Chin oficjalnie do tego kraju sprowadzono 7,42 miliona ton rosyjskiego węgla kamiennego. To najwięcej od 5 lat i o 14 proc. więcej niż w przed rokiem. Podobnie jest z ropą. Chińskie niezależne rafinerie zwiększyły import przecenionej ropy naftowej z Rosji, ograniczając przy tym zakup tego surowca u konkurencyjnych dostawców.

Komisja Europejska wprowadziła bezwzględny zakaz importu węgla kamiennego z Rosji od 10 sierpnia tego roku. Jednak już wcześniej państw unijnych, w tym także Polska, podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji kontraktów na dostawy rosyjskiego węgla.

Obecnie największymi odbiorcami surowca są Indie oraz Chiny, które wykorzystują koniunkturę na światowych rynkach. Generalna Administracja Celna Chin podała w komunikacie, że w lipcu tego roku z Rosji dostarczono 7,42 miliona ton węgla, dla porównania w czerwcu to było 6,12 milionów. Rok temu w porównywalnym miesiącu import wyniósł 6,49 milionów ton.

Rosyjski węgiel energetyczny kupowany jest z upustem po około 150 dolarów za tonę

Importowany surowiec to węgiel energetyczny o wartości opałowej 5500 kilokalorii (kcal) kosztował około 150 dolarów za tonę wraz z frachtem i kosztami ubezpieczenia ładunku. W tym samym czasie węgiel o zbliżonych parametrach w australijskim porcie Newcastle wyceniany był na 210 dolarów za tonę.

W ostatnim miesiącu do chińskich portów sprowadzono 11,7 milionów ton węgla z Indonezji. Jest to jednak surowiec o niskiej wartości opałowej około 3700 kcal. Oznacza to wzrost o 22 procent w stosunku do czerwca tego roku, ale spadek aż o 40 procent wobec lipca 2021 roku. Tona tego węgla wynosi tylko 78 dolarów.

W ocenie analityków rynków surowcowych eksport rosyjskiego węgla energetycznego do Chin znacznie zwiększy się w IV kwartale w związku ze wzrostem zapotrzebowania na prąd w sezonie jesienno-zimowym.

Chiny od trzech miesięcy najwięcej ropy sprowadzają z Rosji

Rosja od maja do lipca była nieprzerwanie największym dostawcą ropy do Chin – podała w sobotę agencja Reutera, przytaczając najnowsze oficjalne dane chińskiego urzędu celnego. Chiny są również największym odbiorcą ropy z Rosji.

Chińskie niezależne rafinerie zwiększyły import przecenionej ropy naftowej z Rosji, ograniczając przy tym zakup tego surowca u konkurencyjnych dostawców, takich jak Angola czy Brazylia. Import z tych krajów spadł odpowiednio o 27 i 58 proc., licząc rok do roku.

Agencja Bloomberga informowała w lipcu, że rosyjska ropa oferowana jest w Chinach po cenach o 10 proc. niższych niż podobnej klasy surowiec z Brazylii. Rabat wiązany jest z sankcjami nałożonymi przez kraje zachodnie na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

W lipcu Chiny sprowadziły z Rosji prawie 7,15 mln ton ropy, o 7,6 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Liczba uwzględnia surowiec przesyłany ropociągiem Syberia Wschodnia-Pacyfik i transportowany drogą morską z portów w europejskiej i dalekowschodniej części Rosji.

Oznacza to, że w lipcu z Rosji do Chin sprowadzano średnio około 1,68 mln baryłek dziennie. To mniej niż w rekordowym pod tym względem maju, gdy import był bliski 2 mln baryłek dziennie - zaznacza Reuters.

Od początku roku do końca lipca Chiny sprowadziły z Rosji 48,45 mln ton ropy, o 4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym ujęciu liderem wciąż jest Arabia Saudyjska, z której Chiny kupiły do końca lipca 49,84 mln ton ropy, o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Łączny import ropy naftowej do Chin spadł w lipcu o 9,5 proc., licząc rok do roku, ponieważ rafinerie korzystały z własnych zapasów, a wzrost krajowego popytu był wolniejszy niż się spodziewano - podał Reuters.

Rosyjska ropa jest bardzo tania

Trwają rekordowe przeceny rosyjskiej ropy. Ich końca nie widać.

Przecena rosyjskiej ropy Ural pół roku temu, po wybuchu wojny w Ukrainie zaczęła osiągać historyczne rekordy. Nie było popytu, ponieważ kupujący spodziewali się nałożenia surowych sankcji na Rosję po inwazji na Ukrainę. Banki odmówiły zabezpieczania ryzyka transakcji handlowych, a właściciele tankowców nie chcieli transportować rosyjskiego surowca. Dziś ceny ropy znów zniżkują.