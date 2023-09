Rosjanie mają powód do zmartwień. Spadek produkcji węgla w kluczowy zagłębiu coraz większy

Przedsiębiorstwa górnicze obwodu kemerowskiego po ośmiu miesiącach obecnego roku zanotowały spadek produkcji w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednak to, co może martwić Rosjan najbardziej, to fakt, że spadek produkcji w kolejnych miesiącach się pogłębia.

Kopalnie z zagłębiu zwanym popularnie Kuzbass (w obwodzie kemerowskim) wyprodukowały w okresie styczeń-sierpień 2023 r. 142,7 mln ton węgla w porównaniu do 143,9 mln ton rok wcześniej. Jak zauważa Ministerstwo Przemysłu Węglowego regionu spadek wyniósł 0,8 proc. Jednak w sierpniu wydobyto 17,1 mln ton węgla wobec 18,2 mln ton rok wcześniej, a to już spadek miesiąc do miesiąca o 6 proc.

Metodą odkrywkową wydobyto 96 mln ton węgla (w okresie styczeń-sierpień 2022 r. – 96,4 mln ton), prowadząc eksploatację podziemną – 46,7 mln ton.

W ciągu ośmiu miesięcy przedsiębiorstwa wydobywcze Kuzbass dostarczyły konsumentom 116,2 mln ton węgla (o 1,8 mln ton mniej niż rok wcześniej), w tym 77,1 mln ton na eksport, czyli także o 1,8 mniej niż w 2022 r. mln ton (spadek prawie 2 proc.). W lipcu do odbiorców trafiło 13,3 mln ton węgla, z czego 8,3 mln ton wyeksportowano (o 1,8 mln ton mniej niż w sierpniu 2022 r.).

Dostawy węgla z obwodu dla rosyjskich hutników w okresie styczeń-sierpień wzrosły o 0,8 mln ton – do 22 mln ton.

Jak zauważają rosyjscy analitycy, dane te pokazują dwie tendencje. Kopalnie obwodu mają problem ze sprzedażą węgla, zarówno klienci krajowi, jak iż zagraniczni nie palą się do zakupu paliwa. Ci pierwsi mają obecnie łatwiejszy niż niedawno dostęp do gazu ziemnego, ci drudzy zrezygnowali w wielu krajach z zakupu surowca z Rosji.

Wyjątek dotyczy węgla dla hut. Specjaliści wiążą to z wojną na Ukrainie i większym zapotrzebowaniem na tego typu surowiec zakładów produkujących stal na rzecz przemysłu zbrojeniowego.