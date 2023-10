Rosną obawy o pracę bloków energetycznych

Pracownicy chcą, by nasze jednostki pracowały ciągle, stanowiąc gwarancje mocy dla krajowego systemu energetycznego - zaznacza w piśmie do wiceministra Marka Wesołego Związek Zawodowy Kontra przy Tauronie Wytwarzanie.

Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego Kontra przy Tauron Wytwarzanie SA wystosowała pismo do Marka Wesołego, sekretarza stanu, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Lokalizacje w Jaworznie, Sierszy, Łagiszy, Łaziskach są jednostkami konwencjonalnymi, które spalają węgiel z pobliskich kopalń

"W imieniu MKZ ZZ Kontra przy Tauron Wytwarzanie SA zwracamy się do Pana 0 możliwą pomoc i zaangażowanie w zakresie gwarancji pracy naszych bloków, które stanowią stabilizację krajowego systemu energetycznego. Lokalizacje w Jaworznie, Sierszy, Łagiszy, Łaziskach są jednostkami konwencjonalnymi, które spalają węgiel z pobliskich kopalń. Spełniamy wszyscy wyśrubowane normy BAT-owskie, na które przeznaczone zostały bardzo duże środki finansowe" - zaznaczono w piśmie do Marka Wesołego.

"Niepewność w naszych spółkach energetycznych związana z brakiem gwarancji i decyzji co do odbudowy mocy, wiszące nad głowami uchwały likwidacyjne związane tylko i wyłącznie z aspektem ekonomicznym funkcjonowania bloków po 2025 roku, a także brak gwarancji egzystencji dla regionów po wygaśnięciu w 2025 roku rynku mocy działa tylko i wyłącznie destabilizująco dla naszych pracowników" - podkreślono w piśmie wystosowanym 27 września.

Zaznaczono również: "Pracownicy chcą, by nasze jednostki pracowały ciągle, stanowiąc gwarancje mocy dla krajowego systemu energetycznego".

Wskazano też, że tylko i wyłącznie dzięki takiej pracy spalany będzie węgiel z pobliskich kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie, co jest też kluczowe pod względem jakości właśnie tego węgla.

"Złoża z Zakładu Górniczego Sobieski w miksie paliwowo-energetycznym z urobkiem Zakładu Górniczego Janina gwarantują jakość i stabilność podczas prowadzenia bloku. Tyczy się to wszystkich parametrów co do zawartości chlorków, siarki, jak i samej kaloryczności tego paliwa. Dzięki takiemu zabiegowi zwiększamy dyspozycyjność i stabilność naszych jednostek, a bliskość kopalni i idealna infrastruktura kolejowo-drogowa sprzyja takiemu układowi" - podkreślono.

MZZ Kontra: żądamy stanowczych działań, gdyż dziś bez żadnego pomysłu, bez uzasadnienia ekonomicznego i społecznego tracimy suwerenność energetyczną

"Podstawowym problemem z perspektywy pracy naszych bloków jest na chwilę obecną zwiększanie importu energii elektrycznej przez PSE, co powoduje brak pracy naszych jednostek. Należy w tym zakresie wspierać, o co Pana Ministra zdecydowanie prosimy, łańcuch górniczo energetyczny w zakresie produkcji energii na krajowym „czarnym złocie". Zjednoczona Prawica szła do wyborów z programem dla energetyki opartym na węglu, dlatego między innymi te wybory wygrała. Kierunek programowy gwarantował stabilizacje dla krajowego przemysłu, jak i także dla regionów przemysłowych" - czytamy.

"Żądamy stanowczych działań, gdyż dziś bez żadnego pomysłu, bez uzasadnienia ekonomicznego i społecznego tracimy suwerenność energetyczną, likwidując tym samym bezpowrotnie setki tysięcy miejsc pracy, doprowadzając do zubożenia wielu regionów Polski. Tym samym brak wskazań co do pracy poprzez PSE naszych jednostek wytwórczych rodzi niepotrzebne niepokoje co do przyszłości naszych bloków, zalegania paliwa węglowego i braku spalania węgla z rodzimych zakładów górniczych" - podkreślono na koniec pisma do wiceministra Marka Wesołego.