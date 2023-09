Rosną obawy, że ceny kluczowych surowców wystrzelą

​​Deficyty podaży miedzi i aluminium na międzynarodowym rynku mogą w ciągu kilku lat spowodować gwałtowny wzrost cen. Rosną zatem obawy.

Spadek podaży miedzi o 5,4 mln ton do 2027 roku może spowodować wzrost cen o 20 proc. do 9800 dolarów za tonę w 2027 roku z około 8200 dolarów - wskazuje Bloomberg New Energy Finance.

Światowy roczny popyt na miedź wzrośnie o 2,6 proc. w porównaniu z poziomem z zeszłego roku do 29,8 mln ton do 2027 roku - w związku z przejściem na zieloną energię. Oczekuje się, że dostawy miedzi wzrosną w tym okresie o 10 proc. do 24,4 mln ton.

Rynki czeka też niedobór aluminium o 30,7 mln ton pomimo wzrostu produkcji o 10 proc. w tym samym okresie. Ceny mogą wzrosnąć do 3000 dolarów za tonę w 2027 roku z 2200 dolarów za tonę w tym roku, co oznacza wzrost o 36 proc. Presja na koszty energii i emisje może zwiększyć wysiłki w zakresie recyklingu aluminium.

Szacuje się, że w 2027 roku popyt na aluminium osiągnie poziom 108,2 mln ton, bowiem lekkie aluminium zastępuje cięższą stal w pojazdach, czy też w infrastrukturze sieci elektroenergetycznych.