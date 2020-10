Rosnący import prądu powoduje coraz większe problemy polskich kopalń

Od kilka lat znacząco wzrasta import energii elektrycznej do Polski, co przekłada się na mniejszą pracę polskich elektrowni węglowych. A to z kolei oznacza niższe zużycie węgla o kilka milionów ton węgla rocznie.

- We wszystkich krajach z których możliwy jest import energii elektrycznej do Polski ceny hurtowe energii elektrycznej są w różnych sposób subsydiowane, co powoduje że są one niższe wielkościowo niż w Polsce. Nie oznacza to, że koszty wytwarzania w krajach eksportujących do Polski są niższe niż w Polsce. Z reguły są one wyższe, z wyjątkiem Ukrainy, która nie podlega polityce klimatycznej Unii Europejskiej - podkreśla Władysław Mielczarski, cytowany w Solidarności Górniczej.Z importu energii nie można całkowicie zrezygnować. Czasem zwiększa on poziom bezpieczeństwa energetycznego. Tak było na przykład 22 czerwca 2020 roku, kiedy kłopoty kilku polskich elektrowni spowodowały konieczność ratowania polskiego systemu energetycznego importem prądu. Gdyby importu energii elektrycznej wtedy nie było, to wielu odbiorców w Polsce miałoby wstrzymane dostawy energii. Są to jednak - wskazuje Solidarność Górnicza - sytuacje wyjątkowe, awaryjne.Zobacz też: Będziemy skazani wyłącznie na import węgla? Jerzy Markowski wskazuje alternatywy