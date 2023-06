Rośnie niepokój górniczych gmin

Niepokojące jest drastyczne ograniczenie władzy planistycznej gmin na obszarze występowania złóż kopalin - zaznacza Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

Z początkiem maja tego roku do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

W połowie miesiąca dokument trafił już do I czytania w dwóch komisjach: Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- Projekt ten wprowadza wiele zapisów budzących nasze obawy, dlatego zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce podjął decyzję o przygotowaniu stanowiska w tej sprawie i skierowaniu go do Kancelarii Sejmu oraz wyżej wymienionych komisji - zaznacza Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce wystosowało stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

"Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, po zapoznaniu się z projektem ustawy

o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw opublikowanym przez Kancelarię Sejmu na stronie internetowej w dniu 5 maja 2023 roku, wyraża wiele obaw wobec zapisów projektu.

W projekcie mowa jest o wprowadzeniu postępowania mającego na celu wydanie decyzji

o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (uznanie złoża za złoże strategiczne). Postępowanie to wyprzedzałoby zarówno postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach jak

i same postępowanie koncesyjne. Wprowadza również daleko idące ograniczenia na rzecz potencjalnych, przyszłych i niepewnych korzyści z eksploatacji złoża, bez jakiejkolwiek pewności,

że do rozpoczęcia używania zasobów dojdzie" - zaznacza stowarzyszenie.

Obawy budzą zapisy, które ograniczają w znacznym stopniu - jeśli nie całkowicie, rolę władz samorządowych oraz lokalnych społeczności

I wskazuje, że obawy budzą zapisy, które ograniczają w znacznym stopniu jeśli nie całkowicie, rolę władz samorządowych oraz lokalnych społeczności, znacząco ingerując we władztwo planistyczne gmin (na obszarze występowania złóż kopalin), wyeliminowują proces konsultacji społecznych, bezprecedensowo ograniczają prawo własności, co w konsekwencji obniży wartość nieruchomości