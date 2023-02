Rośnie niepokój odnośnie podaży ważnego surowca

W regionach Ameryki Łacińskiej i Afryki, które są dużymi dostawcami miedzi, pojawiają się zakłócenia w produkcji metalu. Analitycy twierdzą jednak, że jest zbyt wcześnie, by obniżać prognozy dotyczące globalnych dostaw miedzi.

Przerwy w dostawach miedzi w Ameryce Łacińskiej, w połączeniu ze złagodzeniem ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach, przyczyniły się do wzrostu cen miedzi w zeszłym miesiącu, podnosząc je do siedmiomiesięcznego maksimum na poziomie 9550,50 dolarów za tonę.

Reuters przypomina, że Peru, drugi co do wielkości producent miedzi na świecie, od początku grudnia 2022 roku doświadcza eskalacji niepokojów społecznych, a kluczowe kopalnie, takie jak Las Bambas należące do MMG oraz Antapaccay należące do Glencore, zostały dotknięte blokadami dróg i atakami protestujących.

Peru odpowiada za około 10 proc. światowych dostaw miedzi. W Panamie z kolei First Quantum Mine toczy spór z rządem o podatki, podczas gdy w Demokratycznej Republice Konga chińska CMOC jest w konflikcie z państwową firmą Gecaminess o tantiemy z projektu Tenke Fungurume.

Analityk Wood Mackenzie Nick Pickens wskazuje, że ryzyko związane z dostawami z Ameryki Łacińskiej jest wysokie.

- Istnieją obawy wokół Tenke w Kongo. Ale nawet przy zakłóceniach obserwujemy wzrost dostaw miedzi - zaznacza.

Oczekuje się, że dostawy miedzi kopalnianej wzrosną w tym roku o ponad 5 proc. do poziomu od 23 do 26 milionów ton - dzięki nowym projektom, takim jak Anglo American's Quellaveco w Peru, pozostawiając na rynku niewielką nadwyżkę. Jednak na przykład analitycy Morgan Stanley są przekonani, że dostawy miedzi znajdą się w tym roku pod presją.