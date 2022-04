Rośnie zapotrzebowanie na węgiel

W ciągu najbliższych 2-3 lat bez wątpienia utrzyma się wysokie zapotrzebowanie na węgiel kamienny i na pewno będą lepsze ceny. Jednak dla działań mających zwiększyć poziom wydobycia ważne jest jakie decyzje podejmować będzie Komisja Europejska średnio i długookresowo. Najbliższe miesiące pokażą jakie paliwa uzyskają status przejściowy, czy na tej liście będzie węgiel i będą wspomagać transformację energetyczną.

Z powodu wojny w Ukrainie, kryzysu surowcowego i problemów z zaopatrzeniem w gaz ziemny w Europie jest obecnie lepszy klimat dla węgla kamiennego. Jednak trudno mówić o długotrwałym renesansie tego paliwa. Natomiast oczywiście występuje wzrost zapotrzebowania na pewne i ogólnie dostępne paliwo stabilizujące nasz system energetyczny. Najbliższe miesiące zadecydują w Europie o tym skąd i ile gazu ziemnego będzie można kupić oraz w jakiej cenie. To stworzy potencjał do wypracowania być może nowego mikstu energetycznego.

Problemem polskiego górnictwa węgla kamiennego jest brak możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji. Banki nadal nie udzielają kredytów na takie projekty. Warto pamiętać, że wzrost wydobycia w kopalniach Polskiej Grupie Górniczej o 800 tysięcy ton rocznie to nakłady rzędu 200 milionów złotych rozłożone na 1,5 roku. Spółki węglowe oczekują stabilnej polityki regulacyjnej żeby mogły podejmować decyzje inwestycyjne.

- W 2021 roku nasze wydobycie wyniosło 23 miliony ton, na ten rok zaplanowaliśmy podobne wskaźniki. Możliwe jest jednak zwiększenie produkcji o 1 milion to, a w 2023 roku o 1,5 miliona ton. Część węgla trafi do odbiorców na wschodzie kraju, tam gdzie zaopatrzenie dotychczas pochodziło z dostaw rosyjskich. Inwestycje w górnictwie hamowane są przez politykę Unii Europejskiej. Nikt racjonalnie nie zainwestuje środków, jeśli nie wie jakie będą koszty uprawnień do ETS. Musimy jednak zacząć poważnie mówić o konieczności oszczędzania energii elektrycznej, racjonalizacji zużycia, żeby nie było takiej sytuacji , że doświadczać będziemy blackoutu, albo czasowych przerw w dostawie energii - powiedział podczas panelu "Górnictwo" na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala