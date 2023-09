Rosyjskie zagłębie węglowe odczuwa spadek wydobycia węgla

Przedsiębiorstwa górnicze w rosyjskim Kuzbasie w okresie styczeń-sierpień 2023 roku wyprodukowały 142,7 mln ton węgla (-1,2 mln ton, czyli -0,8 proc. rok do roku).

Produkcja węgla koksowego w tym okresie wzrosła do 44,3 mln ton (+1,6 mln ton, tj. +3,7 proc. rok do roku), natomiast wolumen wydobycia węgla energetycznego wyniósł 98,4 mln ton (-2,8 mln ton, -2,8 proc. rok do roku).

Na dzień 1 września 2023 roku zapasy węgla w Kuzbasie wyniosły 20,6 mln ton (+2,2 mln ton, a zatem +12 proc. w porównaniu z stanem na 1 września 2022 roku) w związku z międzynarodowymi sankcjami wobec Rosji, a także problemami natury logistycznej.

W Federacji Rosyjskiej znajduje się jedna trzecia światowych zasobów węgla. Największym w Rosji zagłębiem jest Kuźnieckie Zagłębie Węglowe - Kuzbas, znajdujące się w obwodzie kemerowskim i nowosybirskim w zachodniej Syberii.