Rozmowy nad umową społeczną w górnictwie przyspieszyły, ale nadal ważne kwestie nie zostały wyjaśnione

Prace nad ostateczną treścią umowy społecznej są cały czas prowadzone. Nadal bowiem istnieją nieuzgodnione kwestie dotyczące między innymi szczegółów gwarancji zatrudnienia do emerytury dla górników dołowych oraz pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Należy też wyjaśnić nowe kwestie

- Nie są natomiast sprecyzowane warunki, w których można byłoby zmienić raz wpisaną datę zakończenia wydobycia - dodaje Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.I wskazuje, trzeba w tym zakresie rozmawiać, by tę sprawę jasno uregulować, żeby nie była ona pozostawiona czyjejkolwiek uznaniowej decyzji.- Kolejny punkt stanowią gwarancje dla pracowników. Tutaj nadal trwają rozmowy. Idźmy dalej. Przedstawiono nam listę inwestycji, jakie mają być zrealizowane - zaznacza Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Inwestycje te są niezwykle ważne, bo od ich przeprowadzenia zależy możliwość funkcjonowania kopalń do roku 2049. Dzięki rozwojowi instalacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii węglowych nasze zakłady górnicze będą miały zagwarantowany zbyt węgla. Teraz chcemy uszczegółowienia przedstawionej listy - uzupełnienia jej o terminy, w jakich inwestycje będą realizowane, oraz o lokalizacje tych inwestycji - aby mieć pewność, że wszystko, o czym mówimy, naprawdę powstanie - podkreśla Bogusław Hutek.Są także kwestie, których wcześniej nie przewidziano, a które mogą zaważyć na losie górników już w trakcie rozłożonego na 29 lat procesu transformacyjnego.- Dopracowania wymaga na przykład kwestia, co stanie się z pracownikami wciąż czynnych kopalń, które zaczną obniżać wydobycie? Problem musimy rozwiązać już teraz, bo prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych sytuacji jest przecież bardzo duże - ocenia Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Ci ludzie muszą wiedzieć, czy będą mogli skorzystać z osłon socjalnych, z odpraw, z urlopów górniczych, tak jak ich koledzy z kopalń likwidowanych? Mówiąc krótko, dążymy do wprowadzenia zapisów, dzięki którym każdy pracownik będzie wiedział, co go czeka w określonej sytuacji. Nie chcemy niespodzianek - wskazuje Bogusław Hutek.Czego zatem należy się spodziewać w najbliższym czasie i kiedy umowa mogłaby zostać podpisana?- 9 marca i kolejne dni pokażą, czy będziemy w stanie osiągnąć wspólne stanowisko. Jeśli tak, umowa społeczna powinna powstać względnie szybko - zapewne w drugiej połowie marca mielibyśmy ją podpisaną – zaznacza Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - A jeśli znów dojdzie do klinczu, czego bym nie chciał, zostaniemy zmuszeni do spisania protokołu rozbieżności, po czym rząd raz jeszcze będzie musiał się zastanowić, jak tę sprawę rozwiązać. Taki scenariusz też musimy brać pod uwagę - podkreśla Bogusław Hutek.