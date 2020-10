Rozpoczynają pracę zespoły robocze w spółkach węglowych

W spółkach węglowych rozpoczęły pracę zespoły robocze, które do końca listopada mają uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia ws. transformacji górnictwa. W przyszłym tygodniu zaczną działać także dwa kolejne zespoły na szczeblu centralnym - poinformował wiceminister aktywów Artur Soboń.

25 września delegacja rządowa i przedstawiciele działających na Śląsku związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Ustalono wówczas, że do połowy grudnia przygotowana zostanie szersza Umowa społeczna.

Szczegółowe rozwiązania na potrzeby tej umowy mają wypracować zespoły robocze, powołane w każdej z górniczych spółek.

W ich skład weszli przedstawiciele firm, związkowcy i reprezentanci katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W czwartek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa, przyjechał na Śląsk, by uczestniczyć w inauguracji pracy zespołów w czterech śląskich spółkach: Polskiej Grupie Górniczej, Tauronie Wydobycie, Węglokoksie Kraj oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia prace rozpoczną także podobne zespoły w Lubelskim Węglu Bogdanka.



Jak poinformował wiceminister przed czwartkowym spotkaniem w katowickiej siedzibie PGG, w każdej ze spółek będą pracować po trzy zespoły: społeczny, likwidacyjny oraz ds. geologiczno-rynkowych. Pierwszy ma przede wszystkim ustalić zasady zagospodarowania pracowników poszczególnych spółek, drugi - uzgodniony we wrześniowym porozumieniu model likwidacji zakładów, trzeci zajmie się złożami węgla, możliwościami ich eksploatacji oraz lokowania węgla na rynku.



Również w przyszłym tygodniu - zapowiedział Soboń - rozpoczną pracę dwa zespoły na poziomie centralnym. "Jeden zespół będzie dotyczył nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na węglu (...), natomiast drugi - najważniejszy - dotyczy mechanizmu finansowania i tego, w jaki sposób ta pomoc publiczna mogłaby zostać udzielona polskiemu sektorowi górnictwa węgla kamiennego; oczywiście w uzgodnieniu z Komisją Europejską i ze stroną społeczną" - powiedział wiceszef MAP.



"To jest najbardziej wrażliwa i najtrudniejsza część naszych prac. Natomiast chodzi o to, żeby dane dotyczące spółek, które będą w umowie społecznej, były nie tylko wypracowane (...) przez zarządy spółek, ale żeby były także przedyskutowane ze stroną społeczną - tak aby cały czas strona społeczna była obecna przy tworzeniu tej umowy" - podkreślił pełnomocnik.



Zespoły mają przedstawić swoje rekomendacje do 30 listopada, a przygotowanie Umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa jest planowane do połowy grudnia tego roku. "Chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie w sposób planowy, uzgodniony społecznie, przeprowadzić restrukturyzację górnictwa - jestem o tym coraz bardziej przekonany. To porozumienie (z września br. - PAP) jest początkiem tej drogi" - ocenił Soboń.



Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek ocenił przed czwartkowym spotkaniem, że zespoły robocze wypełnią zawarte we wrześniu ramowe porozumienie szczegółami. Podkreślił, że istotna będzie również rola zespołów powołanych na szczeblu centralnym, które - jak mówił związkowiec - mają całościowo zająć się modelem transformacji Śląska.