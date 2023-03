Rozporządzenie metanowe skierowane przeciwko jednemu państwu

Należy się cieszyć, że udało się nam na Śląsku doprowadzić do spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy eurodeputowani, od prawa do lewa, bo temat związany z rozporządzeniem metanowym UE jest bardzo istotny - zaznacza Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Eurodeputowani wszystkich opcji politycznych z województwa śląskiego podejmą wspólne działania na rzecz zmiany unijnego rozporządzenia metanowego, które zagraża istnieniu polskiego górnictwa. Wspólna deklaracja w tej sprawie została podpisana 25 marca w Katowicach podczas spotkania zorganizowanego śląsko-dąbrowską Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Kadrę.

- Każda szabla będzie się liczyć, zarówno w głosowaniu w Komisji Środowiska i Komisji Przemysłu, ale przede wszystkim w głosowania podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego - mówił Dominik Kolorz 29 marca na antenie Radia Katowice.

Wyraził również nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki przyjmie jego zaproszenie do kontynuacji rozmów. Takie zaproszenie wysłał również do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

Kolorz przypomniał, że jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w procedowanej obecnie wersji, to pogrzebie umowę społeczną dla górnictwa.

- My i tak zgodziliśmy się na odejście od węgla do 2049 roku. Natomiast rozporządzenie spowoduje ogromne zawirowanie na rynku gospodarczo-społecznym, bo to oznacza zamknięcie w zasadzie wszystkich kopalń węgla energetycznego poza trzema funkcjonującymi na Śląsku. To jest utrata ponad 100 tys. miejsc pracy i tego żadnymi pieniędzmi i wyświechtanymi hasłami dotyczącymi sprawiedliwej transformacji zrobić się nie da - wskazywał Kolorz na antenie Radia Katowice. - Myślę, że Franz Timmermans dotrzyma słowa, które było nam dane podczas jego wizyty na Śląsku, że kwestie umów społecznych pomiędzy partnerami społecznymi a rządami są bardzo istotne i to rozporządzenie zostanie zmienione - zaznaczył Dominik Kolorz.

- W zasadzie to rozporządzenie jest skierowane przeciwko jednemu państwu, bowiem tylko jedno państwo posiada górnictwo głębinowe węgla kamiennego. To tak, jakby ktoś zakazał teraz Kuwejtowi wydobywania i sprzedawania ropy - zaznaczył Dominik Kolorz.