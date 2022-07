Rozwiezienie węgla z Australii i RPA to proces skomplikowany ale realny

Australia, RPA, Kolumbia - to kierunki z których Polska zamierza sprowadzać węgiel. Według szacunków na rynku brakuje około 4,5 mln ton surowca. - Należy pamiętać, że samo tylko dotransportowanie tego węgla do portu nie zamyka tematu - ostrzega jednak w rozmowie z portalem WNP. PL Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji w PGG

- To jest w naszym obszarze przemyśleń i analiz, żeby w przyszłym roku zdecydowanie więcej tego węgla wydobyć i podać na rynek - zapowiada wiceprezes ds. produkcji w Polskiej Grupie Górniczej Rajmund Horst.

Od decyzji o wzroście wydobycia, do pierwszych jej efektów potrzeba jednak około dwóch lat. W tym roku brakujące tony węgla do Polski trafią więc z zagranicy. Wiceprezes PGG zapewnia, że zna już importowe kierunki - to, jak wymienia, między innymi Australia, Kolumbia i RPA. Jego zdaniem trudniejszym zadaniem niż sam import węgla do kraju może okazać się logistyka związana z jego dystrybucją w naszym kraju.

- Należy pamiętać, że samo tylko dotransportowanie tego węgla do portu nie zamyka tematu. To jeszcze kwestia transportu - czy to kolejowego, czy samochodowego - i przygotowania finalnego produktu dla odbiorcy końcowego. To proces bardzo skomplikowany - realny do wykonania, lecz wymagający sporego zaangażowania - podkreśla Horst.

Plany wydobywcze PGG na rok 2022 w sumie przekraczają 23 miliony ton. To zarówno węgiel do energetyki zawodowej, ciepłowni i odbiorców indywidualnych. Wzrost wydobycia, nawet jeśli odczujemy go dopiero za dwa lata - to zdaniem wiceprezesa dobra decyzja.

- Sezon grzewczy nie kończy się w styczniu, lutym, ale trwa trochę dłużej. Widzimy, jak ostatnie zimy się rozkładają - to zwykle w marcu, kwietniu sezon grzewczy się kończy. Oby tak było, że tylko ten najbliższy okres objęty będzie kryzysem... - zaznacza Horst.

Na koniec zapewnia, że teoretycznie - jeśli dostawy dotrą na czas - węgla nie powinno zabraknąć.

- Sytuacja jest trudna ale można powiedzieć, że w każdym segmencie węgla jest na styk. Natomiast jeśli chodzi o segment energetyki zawodowej, jesteśmy w realizacji swoich założeń na poziomie zawartych kontraktów i nic nie wskazuje na to, żeby tego węgla miało zabraknąć. Na pewno w takich ilościach, na jakie jesteśmy z naszymi odbiorcami umówieni - podkreśla Rajmund Horst.