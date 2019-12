Ruch Zofiówka dzięki inwestycjom wydobędzie jeszcze dużo dobrego węgla

Początek kopalni Zofiówka, która należy obecnie do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), przypada na 17 listopada 1969 roku, kiedy rozpoczął się wstępny rozruch ściany wydobywczej w pokładzie 407/1, a 4 grudnia Zofiówka została oficjalnie otwarta.

W 2014 roku wszystkie trzy ruchy kopalni były już połączone podziemnymi wyrobiskami, co stanowiło ewenement w skali Europy.W październiku 2016 roku w ramach działań restrukturyzacyjnych Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała się przekazać część Ruchu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).Pozostała część kopalni od tej pory nosi nazwę Ruch Jastrzębie. W tym samy czasie oficjalnie zakończono głębienie szybu 1 Bzie na głębokości 1164 m.Inwestycja pozwoli udostępnić jedno z największych złóż węgla koksowego typu 35.2 hard w Europie. Szacunkowa wielkość zasobów złoża to ponad 300 mln ton tego węgla. Pozwoli to na wydłużenie żywotności kopalni zespolonej do 2051 roku.Szyb 1 Bzie jest połączony z wyrobiskami Ruchu Zofi ówka na poziomie 1110 m. W sektorze węglowym pamięta się też tragiczną datę - 5 maja 2018 roku godz. 10.58 miało miejsce jedno z najbardziej tragicznych zdarzeń w polskim górnictwie. Na głębokości 900 m doszło do potężnego wstrząsu o sile ok. 3,42 w skali Richtera. Wstrząs górotworu spowodował tąpnięcie w rejonach chodników, w których pracowali górnicy. Na skutek tąpnięcia śmierć na dole poniosło pięciu pracujących tam górników. W akcji ratowniczej brało wówczas udział 2500 osób.