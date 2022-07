Rumunia zimy się nie boi, bo ma dużo gazu

Premier Rumunii Nicolae Ciuca ogłosił w czwartek, że stan rezerw gazu ziemnego w tym kraju przekroczył poziom 1,6 mld m sześc., a surowca nie zabraknie podczas nadchodzącej zimy.

- W tej chwili nie istnieje obawa, że Rumunia nie będzie mieć potrzebnego gazu ziemnego na sezon grzewczy 2022-2023 - powiedział Nicolae Ciuca podczas czwartkowej konferencji prasowej w Bukareszcie.

W rozmowie z rodzimymi mediami premier wskazał, że Rumunia od kilku tygodni, zgodnie z zaleceniami KE, podnosi sukcesywnie stan swoich zapasów gazu ziemnego.

Szef rządu dodał, że Bukareszt systematycznie wykonuje kolejne etapy czterostopniowego planu zatowarowania magazynów gazowych i do listopada będą one wypełnione w 80 proc.

- Do 1 sierpnia będziemy mieć w nich 46 proc. gazu, do 1 września 57 proc., do 1 października 66 proc., zaś do 1 listopada 80 proc. - wyjaśnił Nicolae Ciuca.

Premier podkreślił, że do listopada prowadzone będzie równoczesne gromadzenie rezerw węgla dla elektrociepłowni.