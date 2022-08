Ruszył dodatek węglowy. Jak i gdzie ubiegać się o 3 tys. zł

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do spółki, Polska Grupa Górnicza (PGG) informuje, że klienci, którzy dokonali zakupu węgla w PGG lub planują dokonać zakupu węgla z kopalń spółki za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośrednio w punktach drobnicowych kopalń, mogą ubiegać się o dodatek węglowy.

Od 17 sierpnia gospodarstw domowe, używające do ogrzewania węgla lub paliw zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł .

Uprawnionymi do otrzymania dodatku są gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do urzędów gmin.

W środę 17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy, które umożliwia gospodarstwom domowym ubieganie się o rządowe wsparcie.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.



Wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

