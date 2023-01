Ruszyły nowe studia podyplomowe dla menedżerów kopalń. Kształcić będą się pracownicy PGG

14 stycznia, w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 30 pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) rozpoczęło studia podyplomowe „Menedżer produkcji”.

Studia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń.

Kierunek ten jest efektem porozumienia, które w lipcu 2022 roku podpisały PGG, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Główny Instytut Górnictwa.

W ramach interdyscyplinarnych studiów odbędzie się 200 godzin dydaktycznych zajęć, które prowadzone będą przez naukowców Uniwersytetu, a także specjalistów oraz praktyków GIG.

W inauguracji studiów wziął udział m.in. wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej ds. finansowych Andrzej Paniczek; sekretarz naukowy Głównego Instytutu Górnictwa prof. Adam Smoliński; dyrektor Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński oraz dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej Andrzej Sączek.

Szansa na wykształcenie menedżerów o rozłegłej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy

Grupę nowych studentów przywitał prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński, który podkreślił rolę menedżera oraz połączenie kompetencji inżynierskich i ekonomicznych, jak również korzyści z tego płynące.

Prof. Adam Smoliński stwierdził, że należy wziąć pod uwagę fakt, że zarządzanie w górnictwie odgrywa kluczową rolę, tym bardziej w kontekście PGG, która wydobywa 23 mln ton węgla rocznie. Przy takiej skali produkcji potrzeba kolejnych wykwalifikowanych menedżerów, by zarządzać tymi procesami. Dlatego szczególnie cenna jest inicjatywa połączenia wiedzy wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego i praktyków z Głównego Instytutu Górnictwa.

Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Andrzej Paniczek w przemowie do studentów nakreślił, jak ważne jest czerpanie z różnych obszarów wiedzy i doświadczenia. Sam w karierze zawodowej zdobywał kompleksową wiedzę na tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania górnictwa. To teraz duże ułatwienie w rozmowach zarówno z ekonomistami, jak i z inżynierami. Paniczek zaznaczył, że zainicjowane studia są dobrym przykładem i szansą na wykształcenie grupy menedżerów, którzy będą posiadać szeroki zakres wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy.

30 studentów zostało wybranych przez dyrektorów kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Pod uwagę było brane stanowisko pracy, dotychczasowe wykształcenie, możliwości awansu oraz wiek. To grupa pracowników, którzy już teraz pełnią funkcje kierownicze lub którzy w przyszłości będą mogli zdobyć kwalifikacje, aby pełnić kluczowe stanowiska w kopalniach.

Studia podzielono na pięć modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej, obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle.

Studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi

W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód.

Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć w Głównym Instytucie Górnictwa będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel rodzimego rynku, w tym energetyki zawodowej.