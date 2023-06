Ruszyły szkolenia wojskowe dla pracowników kopalni PGG

Pierwsza grupa pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przechodzi kurs podstawowego przysposobienia wojskowego pod okiem instruktorów 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie jest efektem podpisanego na początku kwietnia 2023 roku porozumienia o współpracy pomiędzy dowódcą 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Bierze w nim udział 23 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, którzy wyrazili taką chęć, bowiem kurs nie jest obowiązkowy.

Szkolenie trwa trzy dni i dotyczy zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej

W pierwszej kolejności ćwiczą górnicy i pracownicy PGG, którzy jednocześnie są już żołnierzami terytorialnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, ale są to także osoby z kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, osoby wykonujące specjalistyczne czynności, jak np. górnik strzałowy, maszynista kolejek, maszyn wyciągowych oraz ratownicy górniczy.

Szkolenie trwa trzy dni i dotyczy zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu posługiwania się bronią i medycyny pola walki czy topografii.

- Szliśmy marszem ubezpieczonym, wróg zaatakował z przodu i jeden z naszych ludzi został ranny. Konieczne było założenie opaski uciskowej na nogę i ewakuowanie go z pola walki. To co teraz ćwiczyliśmy to każdy żołnierz musi umieć. Cywile natomiast powinni przynajmniej wiedzieć jak zatrzymać krwotok - opisuje jedno z zadań jeden z instruktorów szkolenia z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Szkolenia we współpracy 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej organizowane są przez spółkę szkoleniową PGG Synerkom, a koordynatorem z ramienia PGG jest pracownik sekcji szkoleń w departamencie wsparcia HR PGG Daniel Thiel. Odbywać się będą cyklicznie i kolejne jest zaplanowane na czerwiec.

Zajęcia są atrakcyjne, uczestnicy otrzymują dużą dawkę wiedzy z zakresu posługiwania się bronią

- To nie jest żadna mobilizacja wojenna, a udział w szkoleniu jest całkowicie dobrowolny. W mojej ocenie dobrze jest w zakresie przysposobienia obronnego się szkolić - ocenia dyrektor departamentu wsparcia HR w PGG Andrzej Sączek, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej. - Zajęcia są atrakcyjne, uczestnicy otrzymują dużą dawkę wiedzy z zakresu posługiwania się bronią, mapą, kompasem, orientacji w terenie czy udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie jest atrakcyjne i sam chętnie wezmę w nim udział. Zapraszam też innych. Każdy pracownik naszej firmy który chce ma szansę wziąć udział w tym szkoleniu - dodaje Andrzej Sączek.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.