Rynek czeka na decyzję w sprawie Bogdanki

W grupie Enea pod segmentem Wydobycia kryje się LW Bogdanka (Bogdanka). To istotne aktywa grupy Enea.

W I kwartale 2022 grupa Enea wypracowała zysk EBITDA na poziomie blisko 1,06 mld zł (wzrost rok do roku o 131,7 mln zł), a sam segment Wydobycie miał 274,4 mln zł zysku EBITDA (wzrost rok do roku o 105,8 mln zł).

Czy i kiedy rozejdą się drogi Enei i Bogdanki?

W związku z tym inwestorzy są zainteresowani, czy Bogdanka - zważywszy planowane wydzielenie elektrowni węglowych do mającej powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – zostanie w grupie Enea, czy też nie.

Podczas konferencji prasowej, dotyczącej wyników za I kwartał 2022, padły pytania o przyszłość LW Bogdanki.

- Jeśli chodzi przyszłość Bogdanki w strukturach grupy kapitałowej Enea, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie precyzyjniej niż do tej pory to robiliśmy. Wskazujemy w naszej strategii, że w przyszłości nasze drogi się rozejdą natomiast nie ma jeszcze żadnych decyzji w tym zakresie, a w szczególności harmonogram tego procesu nie został przyjęty– stwierdził Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Rafał Mucha wyjaśniał, że Enea nie negocjuje cen dostaw węgla dla swoich elektrowni z Bogdanką.

Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia

- Bogdanka negocjuje ceny bezpośrednio z Połańcem i Kozienicami, korzystając w tym procesie też z pośrednictwa Enei Trading i to są umowy wieloletnie. Zmiana właścicielska, jakkolwiek jest bardzo istotna, bezpośredniego wpływu na relacje umowne pomiędzy elektrowniami i Bogdanką mieć nie powinna – stwierdził Rafał Mucha.

Rafał Mucha poinformował, że w I kwartale 2022 nieco mniej niż 90 proc. węgla dostarczonego do elektrowni Kozienice i około 46 proc. węgla dostarczonego do elektrowni Połaniec pochodziło z Bogdanki.

Swoją drogą z informacji podanych przez Artura Wasilewskiego, wiceprezesa Bogdanki, wynika, że Bogdanka, nie ma możliwości znacznego zwiększenia produkcji w 2022 roku.

- Podtrzymujemy plan wydobycia 9,5 mln ton. Oczywiście konstruując plan widzimy pewne szanse, ale i ryzyka. Jeżeli uda nam się zmitygować te ryzyka i wykorzystać szanse, możemy mówić o nieznacznym wzroście produkcji – stwierdził Artur Wasilewski.