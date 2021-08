Rynek mocno sprzyja JSW. Czas to wykorzystać

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) poprawiła wyniki w I półroczu 2021 roku. Wzrosła produkcja węgla metalurgicznego i koksu oraz ich sprzedaż. Co dalej? - W trzecim kwartale korzystny dla JSW jest poziom cen australijskiego węgla koksowego, który stanowi benchmark dla polskiego koncernu. Te ceny odbiły i kształtują się na poziomie około 225 dol. za tonę. Zatem JSW wreszcie może dobrze zarabiać na węglu koksowym - ocenia Jakub Szkopek, analityk mBanku.

Wyrugowanie węgla z hut? Melodia przyszłości

Niebawem zapewne nowy prezes

W tym samym czasie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych to prawie 2,1 mld zł (o ponad 41 proc. więcej w zestawieniu z bliźniaczym okresem 2020 roku) - głównie dzięki wzrostowi średniej ceny sprzedaży koksu o ponad 21 proc.- Jeżeli chodzi o wydobycie węgla przez Jastrzębską Spółkę Węglową, to zapowiada ona, że w drugim półroczu powinno być ono wyższe niż w pierwszym półroczu 2021 roku. Zresztą te statystyki dotyczące wydobycia JSW nie były wcale w pierwszym półroczu najgorsze, zważywszy że produkcja węgla ogółem wyniosła wtedy 6,8 mln ton, w tym 5,5 mln ton przypadło na węgiel metalurgiczny, a produkcja koksu wyniosła 1,8 mln ton - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku.W trzecim kwartale korzystny dla JSW jest poziom cen australijskiego węgla koksowego, który stanowi benchmark dla polskiego koncernu.- Te ceny odbiły i kształtują się na poziomie około 225 dolarów za tonę. Zatem JSW wreszcie może dobrze zarabiać na węglu koksowym. Z kolei ceny koksu na europejskim rynku wynoszą 440 dolarów za tonę. Sytuacja pod względem makroekonomicznym jest obecnie dla JSW sprzyjająca - mówi Jakub Szkopek.I zaznacza, że popyt na węgiel koksowy jest większy na rynku niż podaż tego surowca - to dobra informacja dla jastrzębskiej spółki. Na trzeci kwartał 2021 roku należy, zdaniem Jakuba Szkopka, spoglądać z optymizmem. Tym bardziej, że ceny węgla koksowego w Australii utrzymują się na wysokim poziomie.- Rynek będzie z ciekawością przyglądał się temu, jak związki zawodowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będą podchodzić do kwestii potencjalnych podwyżek w Grupie JSW i w jakim stopniu zarząd spółki będzie w tej mierze elastyczny wobec związków zawodowych - podkreśla Jakub Szkopek. - Ale to przed nami. Na razie ceny węgla koksowego oraz koksu są komfortowe dla JSW. Na rynkach mamy do czynienia z niedoborami węgla koksowego - i węgla koksowego, i koksu brakuje w Chinach. Generalnie: w przemyśle wydobywczym na świecie są nadal problemy związane z pandemią, przykładowo Indonezja wychodzi powoli z trzeciej fali pandemii.I wskazuje, że możliwość zastąpienia węgla koksowego wodorem w hutnictwie to nadal melodia dalekiej przyszłości.- Po 2030 roku producenci węgla koksowego mogą stanąć przed problemami. W najbliższych latach natomiast sytuacja dla producentów węgla koksowego wydaje się korzystna - zaznacza Jakub Szkopek.Zwraca przy tym uwagę, że mamy do czynienia z rekordową produkcją stali na świecie. Zatem na razie są bardzo dobre widoki dla producentów węgla koksowego, w tym dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, .- Długoterminowe prognozy już nie przedstawiają się tak dobrze, lecz obecna sytuacja i najbliższe lata wydają się być bardzo korzystne - podsumowuje Jakub Szkopek.Ostatnio w JSW panowała napięta sytuacja. Przypomnijmy, że 9 lipca rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z rady prof. Stanisławowi Pruskowi, który jest dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa. Barbara Piontek dowodziła JSW od początku marca tego roku. Jej odwołania domagały się organizacje związkowe.- Widać problem - jesteśmy bowiem w stanie sprzedać wszystko, co wyprodukujemy i moglibyśmy produkować więcej, gdyby nie działania poprzedniego zarządu, który - zamiast zajmować się przygotowywaniem frontów wydobywczych i dynamicznym prowadzeniem inwestycji - zajmował się czym innym, czyli sprowadzaniem pseudofachowców do spółki, którzy tylko generują koszty - mówi portalowi WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Obecnie rynek koksu i węgla koksowego się odbudował i potrzebujemy stabilnego zarządu, który doprowadzi do tego, że produkcja będzie wzrastać i spółka będzie z tego czerpać zyski, jak w latach najlepszej koniunktury.Niewykluczone, że nowy prezes zostanie wybrany już 27 sierpnia. Na giełdzie nazwisk wymienia się np. Tomasza Cudnego, który wcześniej był m.in. prezesem Tauronu Wydobycie oraz Katowickiego Holdingu Węglowego.Jastrzębska Spółka Węglowa to druga pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla rodzima spółka węglowa, po Polskiej Grupie Górniczej. Wydobywa ona przede wszystkim węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu z uwagi na pandemię, która przyczyniła się do przestoju firm z wielu branż - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.Grupa Kapitałowa JSW pozostaje największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Przekłada się to na umocnienie znaczenia GK Jastrzębska Spółka Węglowa dla europejskiej gospodarki.Zobacz także: JSW: ceny węgla koksowego gwarancją rozwoju spółki