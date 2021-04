Rynek powinien sprzyjać Jastrzębskiej Spółce Węglowej

JSW zamierza produkować docelowo tylko węgiel koksowy. Sporym wyzwaniem jest dziś analiza możliwości i ekonomicznych uwarunkowań zaprzestania wydobycia węgla energetycznego oraz wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję wyłącznie węgla metalurgicznego.

Rynek sprzyja JSW

I podkreśla, że JSW jest bardzo podatna na wahania koniunkturalne mające miejsce w światowej gospodarce, w tym w branży hutniczej. Przy koniunkturze i wysokich cenach spółka odnotowuje dobre wyniki. Jednak trzeba się zabezpieczyć na wypadek załamania koniunktury. Choć na razie rynek raczej sprzyja JSW - ożywienie w hutnictwie, czy branży automotive to dobre sygnały dla JSW.- JSW po zamknięciu kopalni Darkov w Czechach to praktycznie monopolista w Unii Europejskiej w zakresie wydobycia węgla koksowego - zaznacza Jerzy Markowski. - Otwierają się przed tą spółką korzystne perspektywy - dodaje.Na początku tego roku ceny węgla koksowego poszły w górę. Mocno zdrożały również ceny wyrobów stalowych, co powinno przekładać się na utrzymywanie się cen węgla na wysokim poziomie w dłuższym okresie czasu. Stal potrzebna jest między innymi w budownictwie, w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Na wzrost cen ma też wpływ napięta sytuacja między Chinami i Australią, która węgiel przygotowany na rynek chiński musiała przekierować do innych odbiorców.- Wyzwaniem dla JSW będzie sprawna realizacja kluczowych dla spółki inwestycji, w tym oddanie do eksploatacji kopalni Bzie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. - Ważne też będzie dbanie o to, by JSW kojarzyła się nie tyle z górnictwem, co z firmą, która jest dostawcą strategicznego w UE surowca dla branży metalurgicznej - wskazuje.Udostępnienie pierwszej z dwóch części złoża Bzie-Dębina to dla JSW strategiczna inwestycja, która pozwoli na zwiększenie wydobycia węgla koksowego o najlepszych parametrach. Uruchomienie pierwszej ściany wydobywczej w tym rejonie planuje się na Barbórkę 2021 roku., a kolejnej - około pół roku później.Według szacunków JSW, w obydwu częściach złoża Bzie Dębina znajduje się ponad 177 mln ton operatywnych zasobów surowca - to w 95 proc. wysokiej jakości węgiel koksowy o pożądanych parametrach. Zatem bez problemu powinien zdobyć odbiorców.Na polskim rynku ceny wyrobów stalowych wzrosły do najwyższych poziomów od 2011 roku. Powodem takich wzrostów cen jest ożywienie popytu ze strony przemysłu, w tym producentów samochodów, czy branży AGD. W górę poszły także ceny koksu, który także jest produkowany przez Grupę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.- Uwzględniając to - Jastrzębska Spółka Węglowa ma moim zdaniem szansę na trwałą, dobrą perspektywę - podkreśla Markowski.Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech oraz Indiach.Czytaj także: JSW poszukuje wiceprezesów. Zgłoszenia kandydatów do 16 kwietnia