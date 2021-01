Rynek w Polsce będzie się kurczył. Zaplecze górnictwa szuka wyjścia

W samych kopalniach węgla kamiennego zatrudnionych jest około 80 tys. osób. Jednak górnictwo to nie tylko producenci węgla. Dochodzą bowiem liczne firmy kooperujące z górnictwem i dostarczającym do kopalń różne wyroby, w tym maszyny i urządzenia, czy też jednostki naukowo-badawcze. Także w nich wszyscy żywo interesują się zmianami, jakie będą zachodzić w sektorze węglowym.

Zmiany wymuszają działanie

- Trzeba bowiem zdobywać nowe kompetencje od podstaw, co jest niezwykle trudne i mozolne lub realizować to poprzez nabywanie określonych podmiotów - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Polskie maszyny górnicze nie zdołały się w ostatnich latach przebić na rynku USA czy Australii. Na tym polu brakuje sukcesów, a te rynki mogłyby być pewnym ratunkiem. Jeżeli natomiast chodzi o potencjalne inwestycje w rodzime górnictwo podmiotów prywatnych, w tym zagranicznych, to obecny rząd raczej nie jest im zbyt przychylny. Wobec tego trudno się w najbliższym czasie spodziewać na przykład zagranicznych inwestycji w budowę u nas nowych kopalń, co przełożyłoby się na sytuację rodzimych producentów zaplecza górnictwa - zaznacza Kostempski.Jego zdaniem rok 2021 może być nawet trudniejszy dla firm okołogórniczych od roku 2020. Można się bowiem spodziewać, że inwestycji w rodzimym górnictwie będzie mniej. To będzie także konsekwencja niedawnego podwyższenia celu klimatycznego. Nieco lepsze perspektywy są przed wydobywającą głównie węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, Jastrzębską Spółką Węglową.- Dla niej rynek może urosnąć wraz z ożywieniem w branży motoryzacyjnej czy innych sektorach gospodarki zużywających stal - ocenia Marian Kostempski.Przykładowo Famur nad dywersyfikacją pracuje już od dłuższego czasu. Spółka planuje, zgodnie ze strategią ogłoszoną w 2018 roku, zbudować kompetencje w nowych sektorach branżowych.- Główny obszar, na którym się skupiamy, to górnictwo skał twardych, gdzie jesteśmy w stanie wykorzystać jak najwięcej efektów synergii. Szukamy też możliwości rozwoju w branżach pozagórniczych, aby jeszcze bardziej zdywersyfikować działalność i stworzyć podstawę do rozwoju średnio- i długoterminowego - zaznaczył niedawno prezes Famuru Mirosław Bendzera.Famur zamierza między innymi wejść w segment odnawialnych źródeł energii. Ze swoim właścicielem, spółką TDJ, podpisali 22 grudnia 2020 roku list intencyjny zakładający realizację wspólnych przedsięwzięć w sektorze energetyki odnawialnej.Jak bowiem przyznano, zmiany zachodzące w sektorze energetyki w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczególności przyspieszająca transformacja modelu energetyki opartej o węgiel - przy stale wzrastającym znaczeniu energetyki wykorzystującej źródła odnawialne - istotnie wpływa na bieżącą i przyszłą działalność operacyjną grupy Famur.W celu dostosowania kierunków rozwoju grupy do zachodzących zmian rynkowych Famur prowadzi analizę sektorową pod kątem wyłonienia najbardziej atrakcyjnych kierunków dywersyfikacji przedmiotu działalności grupy i zidentyfikował sektor odnawialnych źródeł energii jako atrakcyjny kierunek rozwoju biznesowego.Warto także wspomnieć, że istnieje silna dysproporcja struktury firm górniczych i okołogórniczych.- W odróżnieniu od górnictwa węglowego, w którym w większości funkcjonują duże przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, firmy okołogórnicze należą głównie do sektora prywatnego, przeważnie małych i średnich przedsiębiorstw - wskazano w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.Podmioty te są w różnym stopniu uzależnione od górnictwa. Są między innymi także i takie przedsiębiorstwa, dla których górnictwo jest odbiorcą strategicznym. Są to przede wszystkim firmy świadczące usługi wspomagające górnictwo, producenci maszyn i urządzeń górniczych oraz dostawcy specjalistycznych materiałów. Przedsiębiorstwa te mogą być w największym stopniu dotknięte konsekwencjami kurczenia się rynku zbytu wskutek wygaszania produkcji węgla.Czytaj także: Górnictwo czekają zmiany. Idee z kręgu Przemysłu 4.0 też do niego wkroczą