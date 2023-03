Rynek węgla jest rozgrzany. Dużą rolę odegrała katastrofa w Chinach

Na międzynarodowym rynku węgla z każdym kolejnym miesiącem reperkusje wojny na Ukrainie wydają się coraz bardziej tłumione. Jednak nadal wiele się na nim dzieje.

W lutym wydarzeniem, które zdominowało sytuację na rynku węgla było wznowienie handlu australijsko-chińskiego po ponad dwuletniej przerwie.

Już pod koniec stycznia chińskie elektrownie wznowiły import australijskiego węgla, chociaż głównie koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

Natomiast z początkiem lutego do Chin przypłynęły co najmniej dwa statki z węglem energetycznym z Australii, a kilka kolejnych było w drodze.

Uczestnicy rynku poinformowali, że chińska platforma odpraw celnych, na której importerzy ubiegają się o pozwolenia na import, włączyła australijski węgiel jako opcję na stronie internetowej. Rosnące zaufanie spowodowało, że w ostatnim tygodniu dokonano znacznej liczby transakcji z udziałem australijskiego węgla i chińskich nabywców.

Wypadek ograniczył produkcję w chińskich kopalniach

Dodatkowo czynnikiem, sprzyjającym zwiększonemu popytowi na węgiel australijski, był wypadek w kopalni znajdującej się w północnym regionie Chin - Mongolii Wewnętrznej, który spowodował wiele ofiar śmiertelnych. W następstwie wypadku samorządy w kilku regionach, w tym Mongolii Wewnętrznej, Shanxi i Shaanxi, nakazały producentom węgla, zwłaszcza kopalniom odkrywkowym, natychmiastowe przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, a lokalne władze przeprowadziły inspekcje po zawaleniu.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, wydarzenie to ograniczyło produkcję w chińskich kopalniach i zwiększyło popyt na import pod koniec lutego w szczególności surowca australijskiego o parametrach NAR 5500 kcal/kg, który potaniał w ostatnich miesiącach, jednak odnotował swój pierwszy tygodniowy wzrost w ostatnim tygodniu lutego, wzrastając do 118,55 dol/t, wobec 117,72 dol/t będących minimum z ostatnich 13 miesięcy.

Kiedy rosło zapotrzebowanie na węgiel o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5500 kcal/kg, popyt na drugi popularny i bardzo ceniony przez producentów energii, szczególnie w Japonii i Korei Południowej, wysokogatunkowy surowiec australijski o parametrach NAR 6000 kcal/kg, znacząco taniał.

Na przestrzeni lutego 2023 roku indeks NEWC dla surowca NAR 6000 kcal/kg obniżył się z poziomu 245,43 dol/t do 173,89 dol/t. Spadek zapotrzebowania na wysokowartościowy węgiel energetyczny zapewne odzwierciedla fakt, że główni nabywcy tego typu paliwa, Japonia i Korea Południowa, zaczynają wychodzić z szczytowego zapotrzebowania zimowego i rozpoczynają sezon wiosenny, zanim klimatyzacja zwiększy zużycie energii elektrycznej w lecie.

Poza tym pełne zapasy tego surowca na takich rynkach jak Japonia czy Europa, które korzystają ze zdywersyfikowanych źródeł energii, w szczególności z gazu, obniżyło zapotrzebowanie na ten gatunek.

Uwzględniając, że indyjscy nabywcy zwiększają zapotrzebowanie na import niskogatunkowych węgli, w związku ze zbliżającym się okresem letniego popytu, perspektywy dla szerokiego zamorskiego rynku w Azji są niejednoznaczne. Prawdopodobnie, ze względu na sezonowe spowolnienie na głównych rynkach obniżony zostanie popyt na wysokiej jakości węgiel, kosztem wzrostu na tzw. węgle pozagatunkowe z Indonezji czy Australii.

Koniec lutego zwiększył aktywność przetargową, wzmacniając tym samym europejski rynek węgla

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, reperkusje wcześniej wspomnianego wypadku w kopalni i utraty części produkcji w Chinach, przełożyły się również na sytuację w obszarze Atlantyku.

O ile początek miesiąca w obszarze europejskiego rynku ARA nie odnotował znaczącej aktywności, bo nie zwarto żadnej transakcji związanej z indeksem, to koniec lutego zwiększył aktywność przetargową, wzmacniając tym samym europejski rynek węgla i powodując niewielki wzrost cen. Ostatni tygodniowy indeks CIF ARA na dzień 24 lutego wyniósł 149 dol/t wobec 136 dol/t w pierwszym tygodniu tego miesiąca.

Mimo że w lutym, rynek europejski generalnie był dobrze zaopatrzony, a popyt spot był niewielki, to zapasy w centrum przeładunkowym ARA wzrosły o 3,4 proc. i pod koniec lutego wyniosły 5,9 mln ton. Dodatkowym wsparciem cenowym dla rynku CIF ARA pod koniec miesiąca był rajd cenowy indonezyjskiego węgla. Indonezyjski surowiec o parametrach GAR 4 200 kcal/kg w dniu się 23 lutego wzrósł do poziomu 82 dol/t, czyli o 19 proc. w stosunku do 17 lutego.