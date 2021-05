Rynek węgla kręci się w najlepsze. Ceny mogą zaskoczyć

Węgiel koksowy ma lepsze perspektywy od węgla energetycznego wykorzystywanego do produkcji prądu. Inwestycje w infrastrukturę oraz ożywienie w branży motoryzacyjnej czy AGD to większy popyt na stal, a to będzie sprzyjało stopniowemu wzrostowi cen węgla koksowego niezbędnego do jej produkcji.

Węgiel energetyczny. Import i popyt - jak zwykle

Schyłek węgla brunatnego

Z opinią o dobrych perspektywach dla węgla koksowego, znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych, zgadza się ocenia Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.- Pandemia nie wyhamowała u nas dużych projektów infrastrukturalnych, jak budownictwo drogowe czy inwestycje na kolei, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na stal, a co za tym idzie - również na węgiel koksowy. W perspektywie dla polskiego węgla koksowego pozytywnie skutkować też będzie całkowite zakończenie wydobycia węgla koksowego w Czechach w przyszłym roku. Ten ubytek 3 mln ton na europejskim rynku to będzie dobra wiadomość dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej - dodaje Markowski.Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie cen węgla kamiennego energetycznego. Tu czynnikami kształtującymi sytuację są proporcje między energią wytwarzaną z paliw kopalnych i energią ze źródeł odnawialnych.- Generalnie perspektywa cenowa dla węgla kamiennego energetycznego nie jest zbyt dobra z punktu widzenia Polski z prostego powodu: wzrasta podaż węgla, bowiem zwłaszcza kraje Azji oraz Rosja wydobywają go więcej, natomiast popyt z uwagi na sytuację pandemiczną zbytnio nie rośnie - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski..Ceny w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) ostatnio nieco drgnęły. Już marzec 2021 roku zapowiadał pewne ożywienie w produkcji energii z paliw kopalnych z uwagi na słabą produkcję energii ze źródeł odnawialnych.W kwietniu było to jeszcze bardziej widoczne i sprzyjało wzrostom indeksu CIF ARA na przestrzeni całego kwietnia - cena surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg w ostatnim notowaniu dziennego indeksu CIF ARA po raz pierwszy od dwóch lat przekroczyła poziom 76 dol/t. I nie brak opinii, że ceny tego surowca mogą właśnie oscylować w kolejnych miesiącach wokół poziomu ponad 70 USD za tonę.Węgiel brunatny to paliwo regionalne, które wydobywa się w pobliżu elektrowni nim opalanych. Tego rodzaju węgla nie transportuje się na większe odległości. Obecnie cena tony węgla brunatnego kierowanego z odkrywki do elektrowni kształtuje się u nas na poziomie około 90 zł netto.- Znamy przewidywalny koniec dostępu do tego surowca z polskich złóż - wskazuje Jerzy Markowski. - Bełchatów ma bowiem perspektywę nie dłuższą jak 15 lat, chyba że uruchomiono by odkrywkę Złoczew. Natomiast Turów kończy eksploatację w 2044 roku. Z tych faktów nie wynika skutek dla cen węgla brunatnego. Natomiast oznaczają one niemal nieuchronną perspektywę ubóstwa energetycznego w Polsce, węgiel kamienny bowiem można importować z zagranicy, natomiast węgla brunatnego się nie importuje - komentuje Jerzy Markowski.Czytaj także: Nie jest łatwo likwidować to, co zawsze było symbolem i siłą