Rynek węgla na fali wznoszącej

Międzynarodowy rynek węgla w marcu 2021 roku utrzymywał się na fali wznoszącej na całym swoim obszarze. Indeksy cenowe w głównych terminalach węglowych znacząco poszły w górę, zwiększając jednocześnie dysonans cenowy między obszarem Pacyfiku oraz Atlantyku. W stosunku do cen węgla w australijskim Newcastle oraz południowoafrykańskim Richards Bay, te notowane w europejskich terminalach ARA były niższe aż około 30 proc.

Zakłócenia w dostawach surowca australijskiego

Obecna zmiana przepływów węgla w Azji, przez napięte relacje między Chinami i Australią, w wyniku których dalej obowiązuje nieoficjalny zakaz importu węgla energetycznego do Chin spowodowała, że Chiny importują surowiec z Indonezji, który był wcześniej kierowany do Indii a te z kolei nabywają coraz więcej węgla australijskiego.Większy popyt indyjskich producentów energii na węgiel australijski, szczególnie ten o wysokiej zawartości popiołu, również w marcu utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie, a także ze strony sektora cementowego, ze względu na ograniczone dostawy koksu naftowego. Indie obecnie wchodzą w okres sezonowego wzrostu popytu ze względu na uzupełnianie zapasów przed sezonem monsunowym, zwykle trwającym od maja do września.Jednak zapewnienie dostaw do Indii w krótkiej perspektywie czasowej, może okazać się ograniczone przez zakłócenia spowodowane wystąpieniem ulewnych deszczy i powodzi, które zamknęły największy na świecie port eksportu węgla w Newcastle i zdeterminowały sytuacje w drugiej połowie miesiąca w całym obszarze Azji-Pacyfiku.W wyniku wystąpienia tak silnych opadów, zamknięte zostały również linie kolejowe obsługujące transport surowca z kopalń do portu. Poza tym w dużym stopniu uszkodzona została infrastruktura portowa.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - przewiduje się, że transport z Newcastle zostanie wznowiony za kilka tygodni a straty nawet w stosunkowo krótkim czasie, spowodują wzrost cen i ograniczenie podaży węgla na azjatyckich rynkach.Ograniczone dostawy z RPA i wschodniej Rosji podtrzymają popyt na australijski materiał na rynku indyjskim. Jednak możliwy lockdown spowodowany Covid-19 w Indiach przy niedawnym wzroście infekcji stwarza ryzyko dla popytu na tym rynku.Zakłócenia w dostawach surowca australijskiego w obszarze Azji-Pacyfiku, przełożyły się również na wzrost cen węgla w drugiej połowie marca m.in. z Rosji, RPA oraz Indonezji.Ceny rosyjskiego surowca o parametrach NAR 6 000 kcal/kg dla nabywców w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 14,33 dol/t w ciągu tygodnia do 97,90 dol/t FOB, podczas gdy i cena podobnego surowca z RPA, w ostatnim tygodniu miesiąca, wzrosła do trzymiesięcznego maksimum 100,23 dol/t.Z kolei południowokoreańskie przedsiębiorstwa energetyczne są zainteresowane zakupem indonezyjskiego węgla po niedawnym zamknięciu reaktorów jądrowych w tym kraju. W związku z czym mogą być zmuszone do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, takich jak rosyjski węgiel o wysokiej wartości opałowej.Czytaj także: Największe kopalnie nie zwalniają tempa. Polska produkcja to... 1,7 proc. chińskiej