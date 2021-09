Rynek węgla rozgrzewa się do czerwoności

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną przez gospodarki obudowujące się po pandemii, a przy tym znaczący wzrost cen gazu na rynku międzynarodowym - przełożyły się na zwyżki cen węgla. Produkcja energii oparta na węglu jest bowiem stabilna i przewidywalna.

Rozgrzany węglowy rynek

Rozgrzany rynek węgla w krajach Azji generalnie uwydatnia hossę na rynku międzynarodowym w segmencie paliw energetycznych, w tym także gazie ziemnym. Ceny skoczyły w górę także z powodu fali upałów w Chinach. Z kolei na rynku indyjskim niedobory z wydobywającej węgiel firmy Coal India trzeba uzupełniać surowcem z importu.Duży popyt panuje też na rynku węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Ceny australijskiego węgla koksowego poszybowały do poziomu przeszło 300 dolarów za tonę. Natomiast w Chinach płacono ostatnio około 450 dolarów za tonę węgla koksowego. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych potrzebuje dużo stali, zatem potrzeba także wiele węgla koksowego.Australijski węgiel energetyczny z Newcastle Port, który jest punktem odniesienia dla rynku azjatyckiego, wzrósł ostatnio do przeszło 166 dolarów za tonę. Węgiel energetyczny pozostaje wiodącym światowym źródłem energii.W ostatnim czasie wzrost zapotrzebowania na węgiel jest też wynikiem niskiego poziomu zapasów gazu - zarówno w USA, jak i w Europie po sezonie wysokiego popytu napędzanego upałami oraz odbudowywaniem się gospodarek po pandemii.