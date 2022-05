Rynek węgla wszedł w fazę korekty cen

Wygląda na to, że międzynarodowy rynek węgla, pomimo nadal odczuwalnego efektu tzw. „kuli śnieżnej”, który przybierał na sile w ostatnich kilku miesiącach, w kwietniu wszedł w fazę tzw. korekty. Zużycie węgla w Chinach prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie, bowiem przewiduje się wzrost produkcji krajowej przy jednoczesnym spadku importu węgla. Indie natomiast są jednym z niewielu głównych importerów węgla w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie prognozuje się wzrost importu w latach 2022-2027.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas gdy pierwsza dekada kwietnia sprzyjała wzrostom indeksów cen zarówno w obszarze Europy jak i Azji-Pacyfiku, to kolejne dwie mimo, iż rynek pozostawał strukturalnie napięty, przyniosły spadek cen i pogorszenie perspektyw na dalsze ich wzrosty.

Wprowadzony 1 kwietnia przez Rosję nakaz płatności w rublach za dostawy gazu, a potencjalnie i ropy, nie wywołał już szału zakupowego na dostawy w maju, bowiem rynek wydaje się być coraz bardziej nasycony, co potwierdzały rosnące zapasy w głównych portach przeładunkowych.

Poza tym wiosenna aura ograniczała zapotrzebowanie na surowce pod koniec kwietnia.

Notowania tygodniowych indeksów platformy GlobalCoal w głównych światowych terminalach węglowych tj. Australii, Europy oraz RPA na koniec kwietnia, mimo iż pozostawały na historycznie wysokich poziomach, to odnotowywały kolejne spadki w ujęciu tygodniowym.

Indeksy NEWC, DES ARA, oraz RB, w notowaniu z 29 kwietnia wyniosły odpowiednio 356 dol/t, 308 dol/t oraz 283,7 dol/t, co w stosunku do notowania sprzed tygodnia oznacza spadek odpowiednio o 14 dol/t, 40 dol/t oraz 41,8 dol/t.

Duża rozpiętość ofert

W obszarze Azji-Pacyfiku trwające powodzie, spowodowane ulewnymi deszczami w dolinie Hunter, ograniczyły wydobycie w Nowej Południowej Walii oraz logistykę w obszarze portu Newcastle w Australii.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, według danych rynkowych 30 marca kolejka statków w porcie, do którego trafia większość australijskiego węgla energetycznego, wyniosła 41 w porównaniu ze średnią około 12.

Niemniej ograniczenie podaży w tej części rynku i zredukowanie popytu zamorskiego nie zmusza producentów i eksporterów do nerwowego poszukiwania rynków zbytu dla węgla wysokogatunkowego oraz o wysokiej zawartości popiołu. Według danych rynkowych eksporterzy niechętnie oferowali dostawy w cenie poniżej 200 dol/t.

Natomiast ograniczenie aktywności handlowej w terminalu RB w RPA, spowodowało, że oferty zakupu i sprzedaży pozostawały w dużej rozpiętości, a zainteresowanie dostawami typu spot surowca pozostawało pod presją konkurencyjnych cen panujących w obszarze Azji i Pacyfiku z uwagi na dostępność surowca z Rosji, Australii i Indonezji.

Zwiększona podaż na rynku zamorskim spowodowała przekierowanie wolumenów z obszaru Azji-Pacyfiku na obszar Atlantyku i przez to odbudowanie zapasów w europejskich terminalach ARA.

24 kwietnia, według danych platformy Argusmedia, łączne zapasy wzrosły o 395 tys. ton i wyniosły 4,4 mln ton. Chociaż zakaz importu węgla rosyjskiego do portów europejskich ma zacząć obowiązywać w sierpniu, to dostępność alternatywnych wolumenów z RPA czy Indonezji zmniejsza presję na popyt w Europie.

Mimo turbulencji na międzynarodowym rynku surowców, zdaniem australijskiego urzędu ds. prognoz, szczytowy poziom handlu został osiągnięty już w ubiegłym roku, bowiem rosnący popyt ze strony Chin zbiegł się z zakłóceniami pogodowymi, wpływem pandemii COVID-19 na podaż oraz skutkami konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Według prognoz cena benchmarku z Newcastle spadnie z najwyższego poziomu 184 dol/t w 2022 roku do około 60 dol/t w 2027 roku w ujęciu rzeczywistym, kiedy powrócą bardziej normalne warunki. Z uwagi na fakt, że rynki węgla energetycznego przechodzą złożoną transformację ukierunkowaną na dążenie do niskoemisyjnych źródeł energii oraz gwałtowny spadek liczby budowanych elektrowni węglowych, to mało prawdopodobnym jest, by udało się utrzymać i zwiększyć inwestycje w energetykę węglową w dłuższej perspektywie czasowej pomimo niedawnego wzrostu cen światowych.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, zmiana popytu na węgiel poza krajami OECD nabiera tempa w wielu krajach. W USA produkcja energii z węgla spada w coraz szybszym tempie w obliczu rosnącej krajowej konkurencji ze strony gazu.

Zdaniem analityków moc wytwórcza energii w oparciu o węgiel w USA, wynosząca około 210 000 MWh, zmniejszy się o ponad 70 000 MWh w okresie objętym prognozą do 2027 roku i o ponad 130 000 MWh na początku 2030 roku.

Redukcja planowanych zdolności opartych na węglu, została również potwierdzona podczas konferencji COP26, która odbyła się w ubiegłym roku w Glasgow. Jednak zdaniem autorów tego raportu, w perspektywie krótkoterminowej działania militarne Rosji na Ukrainie powinny opóźnić niektóre zamknięcia elektrowni węglowych, szczególnie w Niemczech, które są w dużym stopniu uzależnione od importu rosyjskiego gazu.

Rozedrgany rynek

Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na popyt pozostaje jednak niepewny. Węgiel nie został jeszcze jednoznacznie objęty sankcjami, jednak zamknięcie portów dla rosyjskich statków i szereg ograniczeń finansowych może pośrednio wpłynąć na transport i handel.

Rozszerzenie sankcji z Europy może spowodować, że rosyjski węgiel trafi na rynek chiński, co prawdopodobnie będzie wiązało się z karą cenową. Jednocześnie jak zaznaczono w prognozie, zużycie węgla w Chinach prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie, gdyż przewiduje się wzrost produkcji krajowej przy jednoczesnym spadku importu węgla.

Według raportu Indie są jednym z niewielu głównych importerów węgla w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie prognozuje się wzrost importu w latach 2022-27. Jednak tempo wzrostu zostało obniżone do średniej stopy wzrostu wynoszącej 2,2 proc. w latach 2022-2027 w porównaniu z prognozami sprzed roku.

Po tym, jak na początku kwietnia GlobalCoal wycenił australijski węgiel energetyczny w porcie Newcastle na 297,40 dol/t, a jego odpowiednik z RPA na 265 dol/t, Indie po prostu nie mogą sobie pozwolić na import po tych cenach, bowiem elektrownie generowałyby olbrzymie straty.

Natomiast Japonia, trzeci największy na świecie importer węgla, ma długoterminowe plany zmniejszenia swojej zależności od rosyjskiego źródła energii, jednak na razie nie zobowiązała dostawców do wstrzymania zakupów węgla z Rosji, jednocześnie utrzymując swój udział w ogromnych rosyjskich projektach naftowych i gazowych na Sachalinie, które uważa za niezbędne dla swojego bezpieczeństwa energetycznego. Przy tym japońskie firmy obniżyły swoje udziały w zagranicznych kopalniach węgla, bo obawiają się związku węgla ze zmianami klimatycznymi.

