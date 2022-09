Rynkiem węgla rządzi lęk, a rząd robi tylko doraźne łatanie

Na razie jest kryzys energetyczny i rząd próbuje doraźnie łagodzić sytuację - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Węgla na rynku brakuje, a ludzie obawiają się zimy.

Marian Kostempski wskazuje, że należy zwiększać wydobycie w rodzimych kopalniach.

Jego zdaniem powinniśmy o tym rozmawiać z Komisją Europejską.

- Wiemy wszyscy, że nie da się w Polsce w tym roku wyraźnie zwiększyć wydobycia węgla. Tutaj mamy kwestię decyzji strategicznych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

- Albo inwestujemy i w kolejnych latach zwiększamy konsekwentnie wydobycie węgla w Polsce, albo działamy doraźnie, posiłkujemy się przepłaconym importem, by niebawem powrócić do polityki likwidacji górnictwa, jak to zapisano w umowie społecznej dotyczącej branży, że odejdziemy od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku - dodaje.

Wskazuje przy tym, że na razie jest kryzys energetyczny i rząd próbuje doraźnie łagodzić sytuację.

Ludzie mają coraz większe obawy, że węgla zabraknie, że może być ciężka zima

- Zabrakło niestety pomyślunku i zanim wyskoczyło się przed szereg z embargiem na rosyjski węgiel, trzeba było się zastanowić, skąd ten węgiel pozyskamy. Trudno efektywnie działać w taki sposób, że reaguje się dopiero wtedy, jak już jest problem - ocenia Marian Kostempski.

- Teraz rynkiem węgla rządzi lęk. Ludzie mają coraz większe obawy, że węgla zabraknie, że może być ciężka zima, nie wspominając już o wszechobecnej drożyźnie - dodaje Kostempski.

Jednocześnie Kostempski przyznaje, że zgadza się z górniczymi związkowcami, iż należy podjąć politykę wyhamowania likwidacji górnictwa.

- Trzeba to negocjować z UE, co wcale nie jest niemożliwe. Tyle że PiS nie ma w Unii dobrych relacji, a wiadomo, że pewne sprawy dotyczące górnictwa należałoby przedyskutować, by później móc je uzgodnić - mówi Kostempski.

Związki postulują, by rząd podjął decyzje dotyczące inwestycji w kopalniach

Strona społeczna wskazuje, że należy planować inwestycje w górnictwie w perspektywie 15 lat, bo tylko taki czas sprawia, że są one opłacalne. Związki postulują, by rząd podjął decyzje dotyczące inwestycji w kopalniach w celu zwiększania wydobycia.

- Taka inicjatywa górniczych związków jest słuszna. Natomiast rząd pewnie nic w tym zakresie nie zrobi - przewiduje Marian Kostempski.

- Będzie tylko i wyłącznie doraźne łatanie, będzie ściąganie węgla kiepskiej jakości z zagranicy po bardzo wysokich cenach. A na wiosnę 2023 roku rząd będzie udawał, że przecież nie ma żadnego problemu. Zapewne będzie chęć rozdawania pieniędzy, żeby jakoś na chwilę udobruchać społeczeństwo. Niestety rząd reaguje wtedy, jak już są problemy. A decyzje są podejmowane bez większych analiz, co pokazuje embargo na rosyjski węgiel, czy co pokazywało olbrzymie zamieszanie wokół tzw. Polskiego Ładu - podsumowuje Marian Kostempski.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"