Rząd chce sięgnąć po węgiel z nieoczywistego źródła

W realiach kryzysu energetycznego rząd chce sięgnąć po surowiec z hałd górniczych. Surowiec z hałd ma bardzo drobną frakcję, co powoduje, że będzie się nadawał głównie do energetyki zawodowej. Czy to się może udać?

Odzyskiwanie węgla z hałd ma być pomocne w zapełnieniu luki, jaką mamy na rynku.

Taki węgiel głównie mógłby zasilić energetykę zawodową.

Około 1 mln ton rocznie - taką ilość surowca można odzyskiwać z hałd.

Węgiel odzyskiwany z hałd ma bardzo drobną frakcję, co powoduje, że w pierwszej kolejności będzie się on nadawał do energetyki zawodowej

- Odzyskiwanie węgla z hałd zaczęło się w Polsce w latach 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy rocznie górnictwo na hałdach lokowało około 45 mln ton - przypomina w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Wtedy też powstała polsko-węgierska spółka Haldex, która rozpoczęła eksploatację hałd w rejonie kopalni Makoszowy, kopalni Zabrze oraz w rejonie Katowic. Spółka Haldex istnieje i kontynuuje swą działalność - dodaje Markowski.

- W latach 70-tych pojawiły się w Polsce podmioty belgijskie i niemieckie, które zajmowały się odzyskiwaniem węgla z hałd. Średnio w każdej hałdzie znajdowało się około 8-10 proc. węgla - zaznacza Markowski.

Ilość ta była duża, bowiem urządzenia do wzbogacania węgla nie były tak dokładne i doskonałe, jak dziś. Na Śląsku hałdy przykopalniane są nadal rezerwuarem węgla i te z hałd, które nie są zalesione, można by poddać eksploatacji.

- Aktualnie odpadów jest nie więcej jak 25 mln ton rocznie. W tym około 1,5 mln ton można by zakwalifikować jako słabe węgle o niskiej wartości kalorycznej, ale na pewno lepsze od węgla importowanego do Polski z Azji czy Afryki - podkreśla Jerzy Markowski.

Wskazuje przy tym na charakterystykę takiego surowca.

- Węgiel odzyskiwany z hałd ma jednak bardzo drobną frakcję, co powoduje, że w pierwszej kolejności będzie się on nadawał do energetyki zawodowej i dużego ciepłownictwa - mówi Markowski. - Ale na pewno jest tańszy od węgla importowanego. Jest to pomysł dobry, a przy tym desperacki, który może dać w skali roku około 1-1,5 mln ton węgla. Oczywiście nie w tym roku, ale najwcześniej za około dwa lata - ocenia Jerzy Markowski.

Rząd myśli o uruchomieniu około dziesięciu tego typu instalacji do odzysku węgla z hałd. Miałyby odzyskiwać do 100 tys. ton surowca rocznie, co przyniosłoby około 1 mln ton surowca więcej w skali roku. Pierwszą umowę ma podpisać Enea, do której należy kopalnia Bogdanka oraz grupa CZH należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu. Inwestycja ma kosztować około 150 mln zł i miałaby ruszyć tej zimy.

Jeżeli ktoś będzie chciał w tym zakresie eksperymentować, to niech próbuje

- Spotkaliśmy się we wtorek 20 września z zarządem i rozmawialiśmy o wielu kwestiach, ale akurat o tym nie - mówi portalowi WNP.PL Grzegorz Jadwiżuk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Lubelskim Węglu Bogdanka. - Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby ruszyć z tą feralną ścianą. Może ruszy ona już w połowie października. To opinia górników, którzy pracują nad tym, by jak najszybciej tę ścianę uruchomić - dodaje Jadwiżuk.

Należy przypomnieć, że w ścianie uruchomionej 31 sierpnia nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego.

Do pomysłu odzyskiwania węgla hałdy przy Bogdance podchodzi on raczej sceptycznie.

- Przed laty ten temat krążył u nas w postaci anegdot - mówi Grzegorz Jadwiżuk. - Mamy zakład przeróbczy na wysokim poziomie, więc na hałdzie nie ma chyba zbyt wiele do odzyskania. Ale jeżeli ktoś będzie chciał w tym zakresie eksperymentować, to niech próbuje - zaznacza Grzegorz Jadwiżuk.

