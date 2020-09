Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki rząd nie ma pomysłu na likwidację kopalń. Rząd wpompował ponad 10 mld zł bezpośrednio lub pośrednio w polskie górnictwo i nie przyniosło to żadnych efektów – dodał w poniedziałek w Przemyślu (Podkarpackie) lider PO.

W ocenie Budki, do tej pory, po reformie górnictwa przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka, nigdy nie było tak licznych likwidacji kopalń, jak obecnie.

"Rząd nie ma żadnego pomysłu na ten sektor. Wpompował ponad 10 mld zł bezpośrednio lub pośrednio w polskie górnictwo i nie przyniosło to żadnych efektów. Pojawiają się absurdalne pomysły o konsolidacji sektora energetycznego, aby tą drogą straty spółek węglowych były pokrywane przez spółki energetyczne, czyli de facto przez konsumentów" - mówił.

Szef Platformy podkreślił, że rekordowy import węgla do Polski "to jest fakt". Surowiec ten, jak mówił Budka, importowany jest m.in. z Kolumbii i Ukrainy. Jego zdaniem wynika to ze złej polityki rządu. "To jest rekordowa liczba ton węgla, która została importowana do Polski, a jednocześnie Polski węgiel zalega na składach" - dodał.

Budka zaznaczył, że do tej pory nie ma żadnej strategii dotyczącej elektrowni w Ostrołęce. "W projekt ten wpompowane zostały miliardy złotych, a prawdopodobnie nie będzie on realizowany. Co więcej, od samego początku było wiadomo, że ta inwestycja to będzie rynek zbytu dla węgla, ale nie z Polski, ale dla węgla importowanego" - mówił lider PO.