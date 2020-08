Rząd powinien przyjąć do wiadomości, że nie jest od fedrowania

Zespół pod przewodnictwem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, przedstawicieli spółek węglowych oraz strony społecznej ma do końca września wypracować plan dla górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem naszej największej spółki węglowej, czyli Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w której pracuje około 41 tys. osób. - Radziłbym ze względu na potrzebę natychmiastowych rozwiązań zacząć od programu dla Polskiej Grupy Górniczej. Tu sytuacja jest najtrudniejsza i tu potrzebne są przemyślane kroki - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, szef Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

- A przede wszystkim wpisać do programu dla górnictwa podstawowe założenie, że państwo polskie ze środków publicznych, czyli z budżetu państwa, nie będzie się angażowało w budowę nowych kopalń lub rozbudowę istniejących, pozostawiając to inicjatywie inwestorów - podkreśla Markowski. - Choćby z tego podstawowego powodu, że żadna kopalnia budowana od teraz, od zera, zwłaszcza w województwie śląskim, nie zdąży zwrócić swoich nakładów poniesionych na jej budowę w przewidywalnym terminie użyteczności węgla w polskim systemie elektroenergetycznym - zaznacza Markowski.Wskazuje przy tym, że jeżeli inwestorzy prywatni chcą ponosić takie ryzyko i tworzyć w Polsce miejsca pracy oraz płacić podatki - i robić to wszystko za swoje pieniądze, bez wyciągania rąk po pomoc państwa - to nie ma powodu, aby nie pozwolić im na takie ryzyko, które nic nie będzie nikogo kosztowało.- A jedynie osiągniemy ten efekt, że polski podatnik - odbiorca energii elektrycznej, do produkcji której używamy coraz to więcej węgla importowanego - przestanie utrzymywać poza granicami Polski około 40 tysięcy miejsc pracy (przy obecnym poziomie importu) za granicą, w krajach eksportujących węgiel do Polski - zaznacza Jerzy Markowski. - A jednocześnie trzeba sporządzić biznesplan dla Polskiej Grupy Górniczej i mieć odwagę zapisać tam harmonogramy pracy kopalń. Ale nie tylko w oparciu o aktualny wynik finansowy, ale również w oparciu o stan zasobów geologicznych tych kopalń oraz warunki społeczne w miejscowościach, gdzie te kopalnie się znajdują - dodaje Markowski.Jego zdaniem zadanie jest trudne, ale jak najbardziej wykonalne.- Tylko rząd musi przyjąć do wiadomości, że nie jest od fedrowania węgla, ale od kreowania polityki energetycznej państwa, polityki surowcowej oraz wyznaczania granic suwerenności gospodarczej Polski - podsumowuje Jerzy Markowski.Zobacz także: Rząd ma związane ręce przez górniczych związkowców