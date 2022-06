Rząd przystępuje do upaństwowienia Bogdanki

Rada Ministrów ma w planach zajęcie się 14 czerwca br. m.in. projektem uchwały dotyczącej nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka". Tak wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego na stronie KPRM.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie działań mających na celu nabycie przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła w marcu 2022 roku dokument dotyczący transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Nie określa on przyszłości Bogdanki.

Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych i wydajności wydobycia.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie działań mających na celu nabycie przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” ma trafić pod obrady Rady Ministrów. Wnioskodawcą jest wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, następnym krokiem będzie zaproponowanie przez Skarb Państwa Enei, która jest właścicielem Bogdanki, podpisanie listu intencyjnego.

Rada Ministrów przyjęła w marcu 2022 roku dokument dotyczący transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zakłada on m.in. wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jednak nie ma planów, aby weszła do niej Bogdanka.

Czytaj: Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla

Przyszłość Bogdanki

- Bogdanka ma istotne znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu kapitałowemu Skarbu Państwa mogłaby ona skutecznie zabezpieczać stabilne dostawy surowców do energetyki zawodowej. Otworzy to także możliwości inwestycyjne, które wzmocnią jej pozycję na rynku producentów węgla i będą stabilizować sytuację podażową. Potencjał spółki może zostać wykorzystany w nowych projektach górniczych – wypowiada się cytowany przez Kurier Lubelski Michał Moskal, szef gabinetu wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, dyrektor Biura Prezydialnego PiS.

Fakt odbycia się spotkania z ministrem Jackiem Sasinem, podczas którego rozmawiano o funkcjonowania kopalni i możliwych wariantach właścicielskich, potwierdza przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” Grzegorz Jadwiżuk.

- To dobry kierunek, tyle mogę teraz powiedzieć – ocenia cytowany przez Kurier Lubelski Grzegorz Jadwiżuk. - O konkretach porozmawiamy, gdy poznamy szczegóły rozwiązań - dodaje.

Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż.

Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są głównie firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.