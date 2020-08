Rząd rozmawia z górnikami. Kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli energetyki

Po długich rozmowach bez żadnych ostatecznych ustaleń zakończyło się w Ministerstwie Aktywów Państwowych spotkanie zespołu, który ma opracować propozycje zmian w sektorze górniczym. Jak dowiedział się portal WNP.PL, rozmowy dotyczące problemów górnictwa, w tym naszej największej spółki węglowej, czyli Polskiej Grupy Górniczej (PGG). będą kontynuowane w przyszłym tygodniu, tym razem z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych.

Ratowanie giganta

Minister pytany był o to, czy na spotkaniu padły, jakieś propozycje dla związkowców.- Rozmawialiśmy na różne tematy. Jesteśmy w dialogu. To nie jest tak, że zakończyliśmy rozmowę. Nie ma na razie żadnych ostatecznych na pewno ustaleń. Te rozmowy będą kontynuowane - powiedział Sasin.Jak mówił, z każdym kolejnym spotkaniem będziemy bliżej wypracowania wspólnego stanowiska.Do końca września ma zostać wypracowany plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i całego górnictwa. Decyzję o wypracowaniu nowego planu dla PGG oraz całego sektora węglowego podjęto 28 lipca br. podczas spotkania związkowców z zarządem spółki oraz ministrem aktywów państwowych i wicepremierem Jackiem Sasinem.Miał być wówczas przedstawiony plan naprawczy dla PGG. Ostatecznie nie został zaprezentowany ze względu na sprzeciw strony społecznej. Uzgodniono zatem, że do końca września zostanie wypracowany nowy program.Tamten program zakładał między innymi likwidację kopalni Wujek i kopalni zespolonej Ruda, osłony dla odchodzących z pracy górników, zawieszenie na trzy lata tzw. czternastej pensji oraz powiązanie 30 proc. wynagrodzenia górników z efektywnością pracy.Ostatecznie programu nie zaprezentowano ze względu na sprzeciw strony społecznej, która zagroziła protestami. I zdecydowano, że do końca września wspólnie zostanie wypracowany nowy plan. Czasu zostało więc naprawdę niewiele.Zobacz też: Zarząd PGG między młotem a kowadłem