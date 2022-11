Rząd sprzedał polskie górnictwo

Jak dotąd rząd pokazał jedynie - godząc się na unijne rozwiązania dotyczące polityki klimatycznej - że działa wbrew polskiemu górnictwu - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Jakub Kulesza, poseł, przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji oraz wiceprezes Wolnościowców.

Jakub Kulesza wskazuje, że należy traktować górnictwo tak samo, jak każdą inną dziedzinę gospodarki.

Należy wreszcie odejść od tego, żeby to politycy ustalali, ile węgla nam potrzeba.

Pozostaje nam przyspieszyć proces budowy bloków jądrowych w Polsce - podkreśla Jakub Kulesza.

Jak zapatruje się pan na postulaty, aby zwiększać w Polsce wydobycie węgla w kolejnych latach?

- Moim zdaniem rynek węgla i cały rynek energetyczny należy wreszcie odpolitycznić. O tym, czy będziemy potrzebowali wydobywać więcej węgla, powinny decydować względy ekonomiczne. Dlatego też sprzeciwiam się umowie społecznej dla górnictwa, gdzie podano daty likwidacji kopalń oraz wyznaczono, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego będzie u nas przebiegać do 2049 roku.

Odchodzenie od węgla jako paliwa musi być przede wszystkim uzależnione od możliwości realnego zastąpienia go w naszym miksie energetycznym. Zamiast określać jakieś sztywne daty, trzeba się skoncentrować na budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Nie może bowiem być tak, że politycy wyznaczą sobie datę odejścia od węgla, a okaże się przykładowo, że żadne bloki jądrowe

do tego czasu u nas nie powstały.

Jak ocenia pan górnicze związki zawodowe?

- Ciężko mieć pretensje do związków zawodowych, że walczą o interesy pracowników, czyli w tym przypadku górników. Te związki są po drugiej stronie barykady względem przedsiębiorstw czy konsumentów. Im więcej bowiem wywalczą związki zawodowe, chociażby w obszarze systemu

emerytalnego, tym większe będą koszty funkcjonowania górnictwa.

Nie mam pretensji do związków zawodowych. Natomiast uważam, że należy traktować górnictwo tak samo, jak każdą inną dziedzinę gospodarki.

Należy wreszcie odejść od tego, żeby to politycy ustalali, ile węgla nam potrzeba. Ponadto jestem przeciwny temu, żeby utrzymywać przywileje dla górników, kiedy w innych branżach ich nie ma. A o tym, czy dane kopalnie mają funkcjonować, powinny decydować względy ekonomiczne.

Jak ocenia pan perspektywy Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz całego Lubelskiego Zagłębia Węglowego?

- Na pewno jest przyszłość przed kopalnią Bogdanka, która od lat dobrze sobie radzi na rynku węgla energetycznego. Poza tym spoglądając na perspektywy górnictwa, trzeba pamiętać, że na Lubelszczyźnie są nieeksploatowane i bogate złoża węgla.

Przykładowo wyznaczanie daty, do której Bogdanka mogłaby wydobywać węgiel byłoby szkodliwe dla regionu Lubelszczyzny, a przy tym absurdalne. Niech kwestie ekonomiczne o tym decydują. Jeżeli Bogdanka będzie potrafiła opłacalnie wydobywać węgiel, który będzie potrzebny na rynku, to niech go wydobywa. Natomiast spoglądając długofalowo bezpieczeństwo energetyczne Polski powinny