Rząd ulega antypolskiemu lobby. Sprzedawcy węgla: to dyktat

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) zastanawia się, czy przygotowany niedawno projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych został napisany pod dyktat polskiego odłamu międzynarodowej fundacji Client Earth. Chodzi o skrócenie nazwy "ekogroszek" o przedrostek "eko".

To wprowadzi konsumentów w błąd

Izba nie twierdzi przy tym, że ekogroszek jest najbardziej ekologicznym ze wszystkich paliw. Jest to jednak najbardziej ekologiczne paliwo ze wszystkich paliw węglowych, szczególnie gdy jest spalane w kotłach węglowych klasy 5 spełniających wymagania unijnej dyrektywy ECOdesign, które są jedynymi dostępnymi w obrocie urządzeniami przeznaczonymi do spalania paliw węglowych.- Ekogroszek to część systemu uregulowanego dyrektywą unijną ECOdesign - wysokojakościowe paliwo węglowe przeznaczone do najmniej emisyjnych urządzeń grzewczych klasy 5 i ecodesign - wskazuje Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Wegla.Zdaniem Izby, proponowana przez Ministerstwo Klimatu zmiana nazwy na „groszek III” będzie z pewnością wprowadzała konsumentów w błąd. Nazwa „ekogroszek” jest zwyczajowo używana w Polsce od lat 90. Natomiast dotychczasowe nazewnictwo groszków w obowiązującej obecnie Tabeli nr 2 tj. „groszek I” i „groszek II” dotyczyło uziarnienia gdzie „groszek I” jest grubszy od „groszku II”. Nazywanie najlepszego jakościowo paliwa węglowego „groszkiem III” sugerowałoby, że jest to najdrobniejszy groszek co jest oczywistą bzdurą.Dlatego też według Izby projektowana zmiana godzi w nadrzędną wartość, wielokrotnie eksponowaną przez sądy w wyrokach i określaną jako potrzeba „zapewnienia rzetelnej i wyczerpującej informacji nabywców (konsumentów) odnośnie do nabywanego produktu”.„W konsekwencji Izba z przykrością stwierdza, że autor zawartej w projekcie rozporządzenia Tabeli nr 3, poprzez usunięcie nazwy „ekogroszek” został w zmanipulowany przez polski odłam zagranicznej organizacji o trudnej do określenia prawdziwej agendzie. Poprzez takie działanie Fundacja sama dopuszcza się nieuczciwych praktyk rynkowych, dla których z pewnością nie znajdzie się tak zgrabnej nazwy, jak greenwashing.Powyższe oraz cały szereg innych uwag dot. projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych w dniu 31 października 2021 roku przesłaliśmy do Ministerstwo Klimatu i Środowiska i liczymy na to, że głos ponad 100 przedsiębiorstw jakie zrzesza i reprezentuje IGSPW oraz głos niemal miliona klientów nie pozostanie zignorowany” - podkreśla Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.Czytaj także: Właściciel prywatnej kopalni zaciera ręce. Chce zwiększyć zatrudnienie