Rząd USA wspiera budowę nowej kopalni kluczowego metalu

Budowa kopalni litu w Nevadzie otrzyma wsparcie od administracji prezydenta Joe Bidena.

Amerykanie starają się zwiększyć krajowe dostawy metalu potrzebnego do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Departament Energii wydał zgodę na warunkową pożyczkę na kwotę do 700 mln dolarów dla Rhyolite Ridge Lithium-Boron Project firmy Ioneer.

Ten potencjalny dostawca dla Ford Motor oraz Toyota Motor mógłby wyprodukować wystarczającą ilość litu dla 370 tys. pojazdów elektrycznych rocznie. Partnerem projektu jest grupa górnicza Sibanye Stillwater.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, administracja Joe Bidena stara się stworzyć krajowy łańcuch dostaw metali potrzebnych do produkcji akumulatorów. Przyświeca temu wyznaczony cel - do końca tej dekady połowa sprzedawanych w USA samochodów ma być napędzana energią elektryczną.

Przewiduje się, że do 2030 roku popyt na lit przekroczy obecną produkcję. Stany Zjednoczone jak na razie polegają na międzynarodowym rynku, głównie chińskim, przetwarzania tego surowca. Państwa azjatyckie dominują w procesie rafinacji węglanu litu.

„Rozwój amerykańskiego łańcucha dostaw litu jest narodowym priorytetem” - zaznaczono w oświadczeniu Departamentu Energii.

Firma Ioneer spodziewa się uzyskać niezbędne pozwolenia, które pozwolą jej ruszyć z budową projektu w przyszłym roku, z zamiarem rozpoczęcia produkcji litu w 2026 roku. Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu czeka na ostateczną zgodę Departamentu Spraw Wewnętrznych, bowiem tereny, gdzie miałaby powstać kopalnia litu, są siedliskiem zagrożonej wyginięciem roślinności - dzikiej gryki Tiehma.