Rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla

- Chaos, bałagan, niegospodarność, ogarnęły już niemal każdą dziedzinę życia w Polsce; dotyczy to także górnictwa. Dosypuje się pieniędzy na likwidację kopalń, ograniczenie kosztów wydobycia, podwyżki uposażenia, a z drugiej strony brakuje zdecydowanego nadzoru ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Ostatnio Senat zagłosował za odrzuceniem ustawy wprowadzającej kolejną pomoc dla sektora górniczego w wysokości ponad 31 mld zł. Środki te miałby trafić głównie do Polskiej Grupy Górniczej, której rząd wróżył świetlaną przyszłość.Dane, które zszokowały senatorów, to - generalnie rzecz biorąc - sposób, w jaki oszacowano planowane dofinansowanie do redukcji zdolności wydobywczych zakładów górniczych. Tu muszę wtrącić, że posłom nie pokazano tych wyliczeń i szacunków. Pewnie wtedy wynik głosowań Sejmu byłby całkiem inny.- Spójrzmy, jak to wygląda... W Polskiej Grupie Górniczej, która ma zredukować wydobycie w 2022 roku o 253 tys. ton, dofinansowanie ma wynieść ponad 5 mld zł.Dla przykładu: do kopalni zespolonej ROW - będącej jedną z najlepszych kopalń w PGG (prognozowane wydobycie w 2021 roku na poziomie 8 mln 630 tys. ton) - która ma zmniejszyć w bieżącym roku produkcję tylko o 30 tys. ton, ma trafić aż 1 mld 546 mln zł! Z kolei dla kopalni Piast, która w 2022 roku ma powiększyć wydobycie o 150 tys. ton, wskazano dofinansowanie na poziomie ponad 454 mln zł. Gdzie tu jakiś sens, logika?!I kolejne spółki węglowe - Węglokoks Kraj ma w 2022 roku otrzymać około 177 mln zł dopłaty przy redukcji wydobycia o 440 tys. ton węgla. A Tauron Wydobycie 911 mln zł dopłaty przy redukcji o 700 tys. ton. Widać tu olbrzymie rozbieżności.- Jeżeli tak to ma wyglądać, no to nie dziwie się, że do dziś Ministerstwo Aktywów Państwowych nie złożyło jeszcze wniosku o notyfikację w sprawie pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Te rozmowy ciągną się już ponad 8 miesięcy, co tylko utwierdza w przekonaniu, że KE ma wiele uwag i zastrzeżeń.Prezesi wspomnianych spółek węglowych zostali sprowadzeni do roli sygnalistów wyciągających ręce po pieniądze z budżetu państwa. Zarabiają miliony i nazywają się menedżerami...Nie ma dziś żadnej strategii, konkretnych projektów na odcięcie tych spółek od państwowej kroplówki i przejścia na instrumenty oparte na zasadach gospodarki wolnorynkowej. Jeśli ministerstwo blokuje ich kreatywność i konkretne projekty, to prawdziwi menedżerowie wiedzą, jak się w takim przypadku zachować...Polska Grupa Górnicza otrzymała w 2021 roku 1 mld zł pożyczki płynnościowej w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązując się do jej spłaty do 2025 roku.Teraz chce jej umorzenia - tak jak zobowiązań wobec ZUS w wysokości 819 mln. Podobnie jest ze zwolnieniem z podatku CIT i oraz Funduszem Likwidacji Kopalń w wysokości 626 mln zł. To świadczy o poważnym kryzysie i zaniedbaniach! Jak widać, sytuacja w PGG jest dramatyczna; od początku swego powstania spółka ta miała zadyszkę. Dosypuje się pieniędzy na likwidację kopalń, ograniczenie kosztów wydobycia, podwyżki uposażenia, a z drugiej strony - brakuje zdecydowanego nadzoru ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych.Jeszcze nie tak dawno pracowaliśmy nad ustawą, która we wrześniu 2021 roku została złożona przez rząd w kwestii sprawnego przekazania do likwidacji Ruchu Pokój kopalni zespolonej Ruda należącej do Polskiej Grupy Górniczej oraz zakładu górniczego OG Jastrzębie III KWK Jastrzębie-Zdrój, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Do końca 2021 roku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń miało trafić również 3,7 tys. pracowników z tych dwóch spółek (PGG i JSW), odciążając w ten sposób koszty działania tych podmiotów. Rząd podkreślał, że to sprawa pilna.Zabezpieczono na ten cel ponad 2 miliardy złotych. I co się okazało?Zarząd PGG, mimo tragicznej sytuacji finansowej, nie przekazał w listopadzie czy grudniu nieprodukcyjnej części majątku do SRK. Dalej ponosi koszty jej utrzymania. Pracownicy zaś „bajpasem” trafili przez Jastrzębską Spółkę Węglową z końcem grudnia 2021 roku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Nie przywołuję już przyczyny takiego obrotu sprawy, wnioski nasuwają się same.Niezły bałagan jest również w przypadku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).Czytaj też: Polityczny związek rządu z górniczymi związkami nie wymusił większej efektywności w górnictwie - Kolejny państwowy moloch - PGNiG - ma otrzymać 66 mld zł (zgodnie z rządową propozycją). Te potężne środki finansowe mają objąć rekompensaty, pożyczki i gwarancje kredytowe. Można by powiedzieć, że każda statystyczna Polka i Polak będą wspierać kwotą prawie 2 tysięcy złotych tę firmę. Nawet ci, którzy nie używają gazu!Wszystko to pod pretekstem wzrostu cen gazu w Europie. Czy któraś z firm gazowniczych w innych krajach UE otrzymała lub wnioskuje o taką pomoc publiczną? Tu potrzebna jest dyskusja nad sytuacją finansową tej spółki, trzeba jasno określić, kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy.Nikt nie neguje, że obecna sytuacja na rynku gazu w Europie jest trudna, ale nie może być jedynym wytłumaczeniem drakońskich podwyżek cen gazu w Polsce. Polscy przedsiębiorcy, w tym choćby piekarnie czy różne firmy rodzinne mają płacić o 500-700 procent więcej za gaz.Jeśli wziąć pod uwagę, że 25 proc. gazu pochodzi z krajowego wydobycia, a kolejne ok. 25 proc. z importu LNG z Kataru i USA - wówczas ceny proponowane za gaz przedsiębiorcom wskazują na nadużycie pozycji monopolistycznej przez PGNiG.Pytam zatem, co rząd proponuje dla przedsiębiorców, dla małych i średnich firm? Dla nich tak olbrzymie wzrosty cen gazu to dramat, a często również bankructwo. A obniżka czasowa o 25 proc. niewiele da, gdyż nadal te ceny będą horrendalnie wysokie.To wszystko pokazuje, że molochy państwowe są fatalnie nadzorowane i zarządzane.- Jako posłowie KO złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy, który ma pomóc przedsiębiorcom. Niestety marszałek Sejmu wrzuciła go do legislacyjnej „zamrażarki”.Będziemy domagali się wyjaśnienia od rządu tej sytuacji i przedstawienia kondycji finansowej PGNiG, a także obecnych zapisów kontraktu z Gazpromem.