Rząd zamierza dopłacać do importowanego węgla

Rząd planuje współfinansować dystrybucję importowanego węgla przez samorządy oraz dopłacać do jego ceny, by ta dla końcowego odbiorcy była na poziomie około 2 tys. zł za tonę - wskazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Piotr Müller wskazał, że rząd zamierza w przyszłym tygodniu przedstawić projekt przewidujący m.in. dopłaty dla samorządów do mechanizmu dystrybucji węgla importowanego przez spółki skarbu państwa.

- Spółki skarbu państwa przekażą samorządowi posortowany węgiel, tak aby samorząd mógł sprzedawać go, (...) aby sieć dystrybucji była możliwie gęsta - mówił rzecznik rządu w trakcie konferencji prasowej.

- Chcemy w nowej ustawie stworzyć mechanizmy zachęt finansowych, aby samorządy nie miały żadnych wątpliwości, że mogą prowadzić dystrybucję węgla i nie musiały za nią ponosić kosztów - oświadczył Müller.

- Dajemy kompetencje samorządowi, aby mógł to zrobić. A dobry gospodarz to zrobi, bowiem będzie miał kompetencje finansowe, prawne. To jest oferta dla tych samorządów, którzy chcą pomóc swoim mieszkańcom - zaznaczył rzecznik rządu.

Wskazał przy tym, że w planach są również dopłaty do importowanego węgla - takie, żeby poziom ceny dla klienta końcowego wynosił ok. 2 tys. zł. Dodał, że całościowa kwota wsparcia jest dopiero szacowana i zależy od tego, ile samorządów będzie chciało w tym mechanizmie uczestniczyć.

- Zakładamy, że będą to wszystkie samorządy - powiedział rzecznik rządu.

W czwartek 6 października odbyło się także posiedzenie zamknięte Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie poruszono kwestię zakupu węgla przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w związku z sytuacją na rynku energetycznym.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, podczas posiedzenia wskazywano, że jest około miesięczny poślizg w zakresie zakupu węgla przez agencję. Dostawa zakontraktowanego węgla przewidziana jest na październik. Ponoć nie ma jeszcze decyzji odnośnie tego, gdzie ten węgiel potem konkretnie trafi. Zapewne niebawem będą decyzje w tym zakresie. Agencja miałaby zaimportować około 600 tysięcy ton węgla.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...