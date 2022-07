Robimy wszystko, aby zimą nie zabrakło węgla dla odbiorów indywidualnych - zapewnił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Poinformował przy tym, że rząd pracuje nad zwiększeniem wydobycia węgla i aktywnie działa na rynku międzynarodowym.

W rozmowie w TVP Info Müller był pytany o obawy dotyczące dostępności węgla podczas nadchodzącej zimy. "Podejmujemy wszelkie możliwe działania, a jak będzie wyglądała sytuacja to niestety w dużej mierze zależy od sytuacji politycznej" - odpowiedział.

Przyznał, że okres, który się zbliża będzie trudny. "Dlatego musimy ze wszystkich komponentów składać to wyższe bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Zaczynając od obniżenia VAT-u, przez dopłaty do węgla, przez termomodernizację i wszelkie inne działania, które będą temu pomagały" - wyjaśnił.

Dopytywany, czy w Polsce zimą może zabraknąć węgla dla odbiorców indywidualnych, odpowiedział:

"Robimy wszystko, aby takiej sytuacji nie było. Po to mamy Polską Grupę Górniczą i inne spółki, które dystrybuują węgiel, aby faktycznie się tym zajęły. Podejmujemy działania na trudnym rynku międzynarodowym, aby się tak nie stało" - zapewnił.

"Natomiast co do indywidualnych gospodarstw, to tutaj podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć w odpowiednich częściach kraju dostawy węgla, bo dużym wyzwaniem tutaj jest dystrybucja" - dodał.

Poinformował, że rząd zamierza zapewnić maksymalne możliwe wydobycie węgla w tym roku.

"Pamiętajmy o tym, że są określone możliwości techniczne. Jest decyzja, aby iść w kierunku powstawania nowych ścian (wydobywczych - PAP) i zwiększania wydobycia. Taka została wydana dyspozycja do spółek skarbu państwa" - powiedział Müller.