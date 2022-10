Rząd zapewnia, że węgla sprowadzonego do Polski jest bardzo dużo

Węgla sprowadzonego do Polski jest bardzo dużo - zapewnił w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Dodał, że do końca sezonu grzewczego zostanie sprowadzonych łącznie 17 mln ton tego surowca.

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda pytany był w czwartek w Sejmie o ilość węgla sprowadzonego do Polski przez spółki skarbu państwa i sposób jego dystrybucji.

Wskazał, że "Węglokoks i PGE Paliwa mają sprowadzić do Polski 5 mln ton węgla do celów opałowych".

- Pierwsze wolumeny węgla trafiają już do sprzedaży bezpośredniej do ludzi - powiedział.

Jak przekazał Rabenda, w samym lipcu i wrześniu do portów wpłynęło 3,5 mln ton węgla.

- Do końca roku jest planowane, że przybędzie 7 mln ton węgla. One są zakontraktowane - zapewnił.

Wiceszef MAP dodał, że węgiel jest sprowadzany do końca sezonu grzewczego.

- Łącznie do Polski sprowadzonych zostanie 17 mln ton węgla - poinformował.

Zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku sprowadzono 8 mln ton.

- Węgiel jest sprowadzany, to nie prawda, co się pojawia w mediach, że jest on słabej jakości. To jest ten sam węgiel, który był importowany, tylko w mniejszych wolumenach, w latach poprzednich - zaznaczył.

Wiceminister zwrócił uwagę, że spółki importują nie tylko węgiel dla gospodarstw domowych, "ale też w celu zabezpieczenia spółek energetycznych na wypadek większego zużycia prądu w Polsce w tym roku, albo w całym okresie grzewczym".

Według Rabendy PGE Paliwa dostarcza węgiel do ok. 50 centrów logistycznych, "dalej dystrybucja miałaby się odbywać przez pośredników prywatnych - są podpisane umowy na pośrednictwo sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych".

- Pracujemy nad innymi rozwiązaniami, żeby ten węgiel mógł trafiać w miarę szybko do gospodarstw domowych - zapewnił.

Jak zaznaczył, "węgla sprowadzonego do Polski jest bardzo dużo".

- Trwa proces budowy systemu dystrybucji tak, żeby skutki światowego kryzysu energetycznego dotknęły Polaków w jak najmniejszym stopniu - powiedział.

