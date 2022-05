Są nowe dane o kontrolach w kopalniach

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG), według stanu na 31 grudnia 2021 roku, nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 498 zakładów górniczych (w tym 36 podziemnych, 7 364 odkrywkowych i 98 otworowych), 22 zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Prawa górniczo-geologicznego, 200 zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, a także ponad 3 880 oddziałów podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, łącznie zatrudniające 167 409 pracowników.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni urzędów górniczych w 2021 roku wykonali łącznie 14 712 dniówek roboczych, w tym 12 707 w ramach kontroli w zakładach górniczych oraz innych jednostek i podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego oraz 2 005 w ramach: rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, ustalania stanu faktycznego oraz przyczyn zdarzeń i wypadków, nadzoru nad akcjami ratowniczymi, zwalczania nielegalnej eksploatacji oraz w zakresie innych czynności.

W górnictwie węgla kamiennego w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., liczba: wypadków śmiertelnych pozostała na takim samym poziomie jak w roku poprzednim (9 wypadków); wypadków ciężkich zmalała z 7 do 3 wypadków.

W 2021 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano w górnictwie węgla kamiennego wzrost wypadków ogółem o 5,9 proc. (z 1 674 do 1 773 wypadków), w tym: wzrost liczby wypadków załogi własnej o 7,9 proc. (z 1 404 do 1 515 wypadków); spadek wypadkowości w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego albo zakładu o 4,4 proc. (z 270 do 258 wypadków).

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w kopalniach węgla kamiennego w 2021 roku, w porównaniu do 2020 roku, odnotowano: wzrost wskaźnika częstości wypadków ogółem w przeliczeniu na 1 milion ton wydobytego węgla (z 31,3 w do 32,7) oraz na 1 000 zatrudnionych (z 16,1 do 18,3); wzrost wskaźnika wypadkowości śmiertelnej na 1 mln ton wydobytego węgla kamiennego (z 0,15 do 0,17) oraz na 1 000 zatrudnionych (z 0,08 do 0,09); spadek wskaźnika wypadkowości ciężkiej na 1 mln ton wydobytego węgla kamiennego (z 0,13 do 0,06) oraz na 1 000 zatrudnionych (z 0,07 do 0,03).

