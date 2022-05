Są wściekli, bo ich zdaniem spółka sprzedaje węgiel koksowy o wiele za tanio

Związek zawodowy Sierpień 80 z Ruchu Halemba kopalni zespolonej Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, wystosował pismo do prezesa zarządu PGG Tomasza Rogali. Pismo to dotyczy produkcji i sprzedaży węgla koksowego w KWK Ruda.

Związkowcy przypominają w piśmie do prezesa Polskiej Grupy Górniczej, że w kwietniu tego roku zakończył prace zespół zajmujący się złożem węgla występującym w kopalni zespolonej Ruda, a szczególnie węglem koksowym.

Z raportu wynika, że na Ruchu Bielszowice oraz Halemba był, jest i będzie eksploatowany węgiel koksowy. Sierpień 80 z KWK Ruda podkreśla, że jest zapotrzebowanie na węgiel koksowy z tej kopalni.

"Tylko dlaczego w PGG SA sprzedaż węgla koksowego z Ruchu Halemba kształtuje się na niskim poziomie, gdzie udział węgla koksowego z dobowej produkcji kształtuje się od 25 do 30 procent, a na Ruchu Bielszowice do 40 procent. Dla nas nie jest zrozumiałe, że w dobie koniunktury na węgiel, a zwłaszcza na węgiel koksowy, sprzedaż tego surowca jest niezadowalająca i stanowi bardzo małą ilość z wydobycia z KWK Ruda. Obecnie na rynkach światowych sprzedaż węgla koksowego kształtuje się na poziomie 500 dolarów, to dlaczego przedsiębiorca nie wykorzystuje tej sytuacji?" - pyta w wystosowanym do prezesa PGG piśmie Sierpień 80.

Pisze również: "jesteśmy zbulwersowani faktem, że przy cenie około 1700 złotych za tonę węgla koksowego z Ruchu Halemba i Bielszowice sprzedaż tego węgla jest marna. Czy Wam nie zależy na naszej firmie i z uporem maniaka sprzedajecie węgiel koksowy jako energetyczny po cenie 300 złotych za tonę. Taki stan sytuacji jest nie do przyjęcia, ludzie ciężko pracują na dole kopalni, aby wydobyć węgiel, a wy sprzedajecie go za śmieszne pieniądze".

"Nie pozwolimy, aby taka patologia ekonomiczna występowała w naszej firmie" - podkreśla w piśmie do prezesa Polskiej Grupy Górniczej Sierpień 80.

Zobacz również: Węgla opałowego brakuje. Sprzedawcy myślą, skąd wziąć surowiec na kolejny sezon grzewczy