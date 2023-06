Sąd nakazał zatrzymanie Turowa. PGE: to skandaliczny wyrok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek organizacji ekologicznych z Niemiec i Czech wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Zdaniem PGE to „skandaliczny wyrok”, który zapadł z „rażącym naruszeniem przepisów prawa”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał we wtorek wykonanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez GDOŚ we wrześniu 2022 r. Decyzję tę zaskarżyli ekolodzy z Niemiec i Czech. Do WSA wniosek złożyły Die Grosse Kreisstadt Zittau, Greenpeace Ceska Republika, Horst Schiermayer, Greenpeace niemiecki I Fundacja Frank Bold.

PGE: Działalność Kopalni Turów kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski

„Sąd w motywach rozstrzygnięcia nie odniósł się do stanowiska PGE GiEK, nie dokonał merytorycznej oceny stanowiska wnioskodawców, opierając się w całości na ich twierdzeniach, nie przeprowadzając tym samym analizy i weryfikacji zaistnienia podstaw do wstrzymania wykonalności decyzji” – czytamy w komunikacie PGE.

- Działalność Kopalni Turów do 2044 r. jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wykorzystamy wszystkie przysługujące nam środki prawne w postępowaniu zażaleniowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie pozwolimy zamknąć Turowa” – zapowiada Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. - Ani polskie, ani europejskie sądy nie są od tego, żeby zamykać legalnie działające przedsiębiorstwo – dodaje.

Sasin: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie realizuje obce interesy

Do decyzji warszawskiego WSA odnieśli się politycy rządzącej koalicji. Ostro zareagował minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który oskarżył sąd o realizację obcych interesów.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie realizuje obce interesy. Na wniosek Die Große Kreisstadt Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold sędziowie żądają zamknięcia Kopalni Turów. Nie pozwolimy na to! Obronimy 60 000 miejsc pracy – napisał na Twitterze Jacek Sasin.

Sprawę skomentowała także Anna Zalewska, europosłanka PiS.

- To niebywałe, że dzieje się to w polskim sądzie, nie znam uzasadnienia, odbyło się posiedzenie niejawne sądu – powiedziała w Polskim Radiu 24.

W jej ocenie nietrafione są użyte w orzeczeniu wyroku argumenty sądu, m.in. o trwałym zagrożeniu dot. emisji dwutlenku węgla.

- Płacone są opłaty ETS, jest umowa w tej sprawie z Czechami, wszystko dzieje się tak, żeby jak najmniej szkodzić środowisku – powiedziała Anna Zalewska.

Europosłanka przypomniała, że Turów odpowiada za 8 procent energii elektrycznej w polskim systemie i daje 60 tys. miejsc pracy.

- Działalność kompleksu w Turowie to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu na najbliższe lata. Nie będzie zgody polskiego rządu na wstrzymanie wydobycia! Nie pozwolimy na utratę tysięcy miejsc pracy mieszkańców regionu! Wydobycie będzie prowadzone tak długo jak to będzie możliwe i potrzebne - napisała z kolei na Twitterze szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.