Sąd zdecydował w sprawie kopalni Turów

Zwrot ws. kopalni w Turowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ws. decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydobycia.

Postępowanie ws. decyzji środowiskowej GDOŚ dot. wydobycia węgla w kopalni Turów zostało zawieszone. Powodem jest brak prawomocnego zakończenia postępowania przed GDOŚ z wniosku PGE GiEK o zmianę zaskarżonej decyzji środowiskowej.

Zgodnie z przepisami sąd administracyjny był zobowiązany do zawieszenia postępowania sądowego z urzędu - wyjaśniła sędzia Agnieszka Wójcik.

Jak wyjaśnił mec. Bartosz Rogala, pełnomocnik Greenpeace, jeszcze przed zaskarżeniem przez ekologów decyzji środowiskowej, inwestor złożył do GDOŚ wniosek o zmianę tej decyzji. PGE GiEK wycofał wniosek, w konsekwencji GDOŚ wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Postępowanie ws. decyzji środowiskowej GDOŚ dot. kopalni Turów zawieszone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił w czwartek (31 sierpnia) postępowanie ws. decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) dot. wydobycia węgla w kopalni Turów. Powodem tego jest brak prawomocnego zakończenia toczącego się równolegle postępowania przed GDOŚ z wniosku PGE GiEK o zmianę zaskarżonej decyzji środowiskowej.

Jak uzasadniła tę decyzję sędzia Agnieszka Wójcik, zgodnie z przepisami sąd administracyjny był zobowiązany do zawieszenia postępowania sądowego z urzędu.

Jak wyjaśnił mec. Bartosz Rogala, pełnomocnik Greenpeace, jeszcze przed zaskarżeniem przez ekologów decyzji środowiskowej, inwestor złożył do GDOŚ wniosek o zmianę tej decyzji. W ostatnim czasie PGE GiEK wycofał ten wniosek, w konsekwencji tego GDOŚ wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Sędzia Wójcik pokreśliła, że do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia o umorzeniu, sąd administracyjny musiał zawiesić postępowanie sądowe ws. skarg organizacji ekologicznych.

- Kopalnia i Elektrownia Turów pozostaną przez co najmniej 20 lat jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce. Dlatego od początku nie uznawaliśmy zasadności jakichkolwiek zarzutów skierowanych względem decyzji środowiskowej Kopalni Turów - powiedział w komentarzu do wyroku Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podkreślił, w trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację jej zapisów, czego efektem jest szereg inwestycji proekologicznych pozytywnie wpływających na stan środowiska naturalnego w rejonie Trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Od trzech lat walczymy o to, aby Kopalnia Turów mogła prowadzić swoją działalność i będziemy to robić nadal, bo kompleks Turów to istotny element naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Zaskarżona decyzja GDOŚ częściowo uchyla wcześniejszą decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ

Skargi ekologów rozpatrywane przez WSA dotyczą decyzji środowiskowej GDOŚ z 30 września 2022 r o "Kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Zarzuty tych organizacji odnoszą się m.in. raportu inwestora o oddziaływaniu na środowisko, który był podstawą wydania decyzji przez GDOŚ.

Zaskarżona do sądu decyzja GDOŚ częściowo uchyla, a częściowo utrzymuje w mocy wcześniejszą decyzję środowiskową w tej sprawie wydaną przez RDOŚ. W lutym 2023 r. opierając się na decyzji GDOŚ z jesieni 2022 r., minister klimatu i środowiska przedłużył koncesję dla Turowa poza 2026 r. - do 2044 r.

Kopalnia Turów to wielki pracodawca i wielki płatnik podatków

Kompleks kopalni i elektrowni w Turowie to jeden z największych pracodawców w regionie oraz w całym województwie dolnośląskim.

PGE informuje, że kopalnia węgla brunatnego Turów zatrudnia prawie 2400 osób, natomiast elektrownia Turów ponad 1200. Dodatkowo prawie 1100 osób zatrudnionych jest w spółkach zależnych.

Firma zapewnia, że zatrudnienie w kopalni, elektrowni, spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.

Kopalnia i elektrownia w Turowie są dużymi płatnikami podatków i innych opłat publicznych.

W przypadku elektrowni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 r. (Bogatynia, Zgorzelec, Sulików) wyniosły łącznie ponad 41 mln zł a opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie blisko 7 mln zł.

W przypadku kopalni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 roku (Zgorzelec, Bogatynia) wyniosły łącznie ponad 84 mln zł a opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie ponad 21 mln zł.